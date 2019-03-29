Sanatçılardan inkar tiyatrosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla, Haldun Dormen, Nilgün Belgün ve Nevra Serezli gibi duayen tiyatrocuların da yer aldığı "sanatvarsahayatvar" etiketli klibe destek verdi. Klip, sosyal medya hesaplarından ve bazı televizyonlardan yayınlandı. Klibin sonunda da Cumhurbaşkanlığı'nın kutlama mesajı yer aldı. Başkan Erdoğan'ı konsere davet ettiği için Fazıl Say'a karşı linç kampanyası başlatan zihniyet, bir kez daha sahne aldı. Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay, bu projeye kendilerini Nilgün Belgün'ün davet ettiğini, Cumhurbaşkanlığı'nın çalışması olduğunu bilseler buna destek vermeyeceklerini açıkladı. Buna üzülen Belgün, sosyal medyadan cevap verdi: Amacım sanatın birleştirici özelliğini vurgulamak ve tüm kötülükleri yok edip dünyayı güzelleştirdiğini göstermekti.
Nilgün Belgün, klibin çekimi için herkesin izninin alındığını söyledi.
"Sanat Varsa Hayat Var" adlı şarkının seslendirildiği klipte Haldun Dormen, Nilgün Belgün, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Suna Keskin, Nurseli İdiz, Oya Başar, Hakan Altuner, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Gülen Karaman, Doğa Rutkay, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Ümit Kantarcılar, Merve Sevi, Damla Cercisoğlu rol aldı.
Nilgün Belgün, klibin çekimi için herkesin izninin alındığını söyledi.
"Sanat Varsa Hayat Var" adlı şarkının seslendirildiği klipte Haldun Dormen, Nilgün Belgün, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Suna Keskin, Nurseli İdiz, Oya Başar, Hakan Altuner, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Gülen Karaman, Doğa Rutkay, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Ümit Kantarcılar, Merve Sevi, Damla Cercisoğlu rol aldı.
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