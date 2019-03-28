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  • 28.03.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 14:15

'den 'nin yalanına ve bazı oyuncuların çarpıtmasına yanıt

Her fırsatta FETÖ ve PKK'nın sözcülüğünü yapan bu kez de Başkan Erdoğan tarafından Dünya Tiyatrolar Günü'ne verilen desteği hazmedemedi. "Oy uğruna ortaoyunu" manşeti ile tiyatro sanatçılarını aşağılamaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi’ne tiyatrocu tepki gösterdi.

Nilgün Belgün'den Cumhuriyet Gazetesi'nin yalanına yanıt

"Tiyatro Günü için çekilen klibe sanatçılardan habersiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaı eklendi. 'de sonradan öğrendiğini aktardı" diyen 'ne cevap geldi. Sosyal medya üzerinden Cumhuriyet Gazetesine cevap veren Nilgün Belgün Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

FAZIL SAY KONSERİNDEN DE RAHATSIZ OLMUŞLARDI
Projenin yasal izinleri için tüm sanatçı dostlarımdan muvaffakatnameler alınmış ve reklam yayına girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı videonun son hali Whatsapp ile herkesle paylaşılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine gittiğinde rahatsız olanlar yine sanat için yapılan bir şeyden rahatsızlar.

CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE DESTEK VERDİ
Tiyatro adına, sanat adına, yaptığımız projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız "Dünya Tiyatrolar Günü" ne özel olarak yayınlayarak bir nevi bize destek verip, bizim için anlamlı olan bu günü kutladı. Burada kötü niyet ve düşünceyi açıkçası anlamış değilim.

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