"Tiyatro Günü için çekilen klibe sanatçılardan habersiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaı eklendi. Nilgün Belgün'de sonradan öğrendiğini aktardı" diyen Cumhuriyet Gazetesi'ne cevap geldi. Sosyal medya üzerinden Cumhuriyet Gazetesine cevap veren Nilgün Belgün Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

FAZIL SAY KONSERİNDEN DE RAHATSIZ OLMUŞLARDI

Projenin yasal izinleri için tüm sanatçı dostlarımdan muvaffakatnameler alınmış ve reklam yayına girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı videonun son hali Whatsapp ile herkesle paylaşılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine gittiğinde rahatsız olanlar yine sanat için yapılan bir şeyden rahatsızlar.

CUMHURBAŞKANIMIZ BİZE DESTEK VERDİ

Tiyatro adına, sanat adına, yaptığımız projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız "Dünya Tiyatrolar Günü" ne özel olarak yayınlayarak bir nevi bize destek verip, bizim için anlamlı olan bu günü kutladı. Burada kötü niyet ve düşünceyi açıkçası anlamış değilim.