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'deki çatışmada sağ bacağını kaybeden Özgür Ocak yeniden görev başında

, ’de teröristlerle çatışmaya girdi. Sağ bacağını vatana feda etti. Kahraman gazi, malulen emekli olmak yerine üniformasını giydi. Vatan aşkıyla görevinin başına geçti.

Asker Ocak’ı
, nice vatan evlatları yetiştirdi. Piyade (33) da kahramanlık destanı yazanlardan biriydi. 'da görev yapan Ocak, "Önce vatan" dedi. 'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılarak, teröristlerle mücadele etti. 10 Şubat 2018'de bölücü terör örgütüyle çatışmaya girdi. Teröristlerin hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 3 kez kalbi duran Ocak, sağ bacağını ve parmaklarını kaybetti.



VATAN EVLADI
Tedavisi devam eden gazi Ocak, pes etmedi. Malulen emekliliği seçmedi. 11 aylık iyeleşme sürecinin ardından üniformasını giydi. Vatan aşkıyla görevinin başına geçti. Üniformasını tekrar giymenin mutluluğunu yaşayan Ocak, TSK Spor Okulu ve Komutanlığında, göreve dönmekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Annemiz, babamız ve devletimizin hakkı ödenmez. Ben devletin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Ayakta olmamın en büyük nedeni devletimiz ve milletimin dualarıdır."



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