MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor...

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Zillet ittifakını oluşturan partiler beka sorunu yoktur diyor. Bunu gelsinler Ertuğrul Gazi'nin huzurunda söylesinler.

Büyük milletlerin he zaman beka sorunu vardır. Türk milleti büyüktür ve her zaman da büyük kalacaktır.

Bugün beka sorunlarımız geçmişe göre ağırlaşmıştır.

Beka olmadan siyaset yapmanın manası söz konusu mu 31 Mart gelip çattığında zillet ittifakına Söğüt'ün tutumunu gösterecek misiniz?

Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler.

Beka olmadan belediyenin bir manası var mıdır? Nerede fitne, nerede husumet zillet oradadır. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP aynı kafilede yerlerini almışlardır.

Atatürk'ün partisi terör örgütleri ile düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındır.

CHP Genel Başkanı PKK ve YPG'yi mazlum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor.

Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize roket atıldı. Zillet ittifakının gözleri var görmüyor kulakları var duymuyor. Cumhur kaderine leke sürdürmeyecektir. İnancımız budur.