Yangın faciası 4 genci hayattan kopardı. Olay dün İstanbul Beyolğu'nda yaşandı. Resmi kayıtlara göre 1977'den beri boş gözüken ancak zaman zaman dizi çekimleri için kiralanan Temel Apartmanı'nda yangın çıktı. Alev ve duman içinde kalanlar, binanın arka bölümünden aşağı atlamak istedi ancak hırsızlar için pencerelere takılan demir parmaklıklar yüzünden kaçamadı. Yardım çığlıkları üzerine çevredekiler itfaiye, polis ve ambulans çağırdı.

Ekipler, 1 kişiyi kurtardı. Muhammet Gür (23), Yunus Akyüz (20), Murat Kayacan (17) ve garson Ersin Enes Büker (25) hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Gençlere mezar olan tarihi binada düşük fiyatla daire kiraladığı ihtimali üzerinde durulan bina bekçisinin gözaltına alınacağı öğrenildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 7 kişinin kaldığı dairedeki yangının çıkış nedeninin teknik raporun ardından ortaya çıkacağını belirterek, binanın zaman zaman film çekimi için kullanılan içi boş bir yapı olduğunu aktardı.

İstanbul Valiliği, yangına sebebi yet vermekten bir kişinin Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı.



Barış SÖZAL