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tavşanı!

İyi Parti, ’de tavşan aday formülüne sarıldı. Eski Bakan ’ın DP’den yarışa katılmasını kararlaştırdı...

Mersin tavşanı!
İYİ Parti, yerel seçimlerde Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının gecikmesi nedeniyle aday olamamasının ardından, Başkan adayını yeniden belirledi. Genel Başkan , " Hanım adayımız. Teklif hem benden ve arkadaşlarımızdan hem de Burhanettin beyden gitti. O da 'Peki' dedi. Dolayısıyla adayımız. 'de bir kumpasa uğradık. Ve bu kumpası her zaman olduğu gibi yırttık, attık. Yılmaz ile tekrar kazanma konusunda en iddialı konuma geçtik" dedi.



DP'DEN ADAY
İyi Parti ve Demokrat Parti'den adaylığı 'dan dönen Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Ama Ayfer Yılmaz'la kazanacağız" dedi. İYİ Parti, şimdi tavşan aday formülü üzerinde duruyor. Buna göre, DP'den yarışa katılacak olan Yılmaz'ın adaylığı kesinleşirse, Kocamaz 1. sıradan meclis üyesi adayı gösterilecek. Seçimler bittikten sonra ise "Tavşan aday" seçildiği takdirde istifa edecek. Kocamaz Büyükşehir Belediyesi Başkanı olacak.


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