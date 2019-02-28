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  • 28.02.2019 13:20
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 13:50

'den Mersin için tavşan aday formülü! İşte 'ı başkan yapacak planı

'ı Mersin'den aday gösteremeyen , tavşan aday formülünü devreye soktu. İyi Parti Genel Başkanı , "Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim." diyerek duyurdu. Akşener'in açıklamasının ardından konuşan Burhanettin Kocamaz, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız 'dır." dedi. Peki İşte Kocamaz'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanı yapacak plan...

, yerel lerde 'ın evraklarının gecikmesi nedeniyle aday olamamasının ardından, Başkan adayını yeniden belirleyecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan , "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim." ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN KOCAMAZ: ADAYIMIZ AYFER YILMAZ
İyi Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı 'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız 'dır" dedi.

TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ NEDİR?
Burhanettin Kocamaz'ı aday yapmak isteyen İyi Partililer, tavşan aday formülü üzerinde duruyor. Buna göre, başka bir isim çıkıp belediye başkanlığı için aday olacak ve Burhanettin Kocamaz için oy toplayacak.

Tavşan adaylık devreye girerse, Burhanettin Kocamaz ise 1. sıradan meclis üyesi adayı gösterilecek. Seçimler bittikten sonra ise tavşan aday seçildiği takdirde istifa edecek ve Kocamaz Büyükşehir Belediyesi Başkanı olacak.

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