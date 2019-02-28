İyi Parti, yerel seçimlerde Burhanettin Kocamaz'ın evraklarının gecikmesi nedeniyle aday olamamasının ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını yeniden belirleyecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener, "Mersin'de yeni bir isimle seçime gireceğiz, bugün gün içerisinde bildireceğiz. Mersin'de yarıştan kopmuş değiliz. Size bir sürprizimiz olacak. Adayımız var kazanacak bir aday. Yeni bir isim ama bildiğiniz bir isim." ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN KOCAMAZ: ADAYIMIZ AYFER YILMAZ

İyi Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız Ayfer Yılmaz'dır" dedi.

TAVŞAN ADAY FORMÜLÜ NEDİR?

Burhanettin Kocamaz'ı aday yapmak isteyen İyi Partililer, tavşan aday formülü üzerinde duruyor. Buna göre, başka bir isim çıkıp belediye başkanlığı için aday olacak ve Burhanettin Kocamaz için oy toplayacak.

Tavşan adaylık devreye girerse, Burhanettin Kocamaz ise 1. sıradan meclis üyesi adayı gösterilecek. Seçimler bittikten sonra ise tavşan aday seçildiği takdirde istifa edecek ve Kocamaz Büyükşehir Belediyesi Başkanı olacak.