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Hücre evinden dünyaevine

ve çetesi hapsi boyladı. İtirafçı olan ile , önce örgütün ipliğini pazara çıkardı. Sonra da evlenip kendilerine yeni bir sayfa açtı.

Hücre evinden dünyaevine
geçen yaz önemli bir operasyona tanıklık etti. ve çetesi hapse gönderildi. Operasyon öncesi hem savcılığa hem de polise önemli bilgiler aktaran iki kilit ismin yolu ise nikah salonunda kesişti. Oktar soruşturmasında itirafçı olup serbest kalan , kendisi gibi uzun süre örgüt içinde kaldıktan sonra ayrılan ile dünyaevine girdi.



4 ay önce aile içinde nişan yaptıkları öğrenilen Kuruca ve Özgül çiftinin nikah töreni dün Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti. Çift "Biz Adnan Oktar ve örgütünden ayrıldıktan sonra yeni bir hayata başlamıştık. Artık özgürce yaşamaya başladık. Şimdi hayatımızı birleştirdik. Mutluyuz. Hayatımızda yeni, bambaşka bir sayfa daha açtık" dedi.

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