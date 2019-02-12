Hücre evinden dünyaevine

Türkiye geçen yaz önemli bir operasyona tanıklık etti. Adnan Oktar ve çetesi hapse gönderildi. Operasyon öncesi hem savcılığa hem de polise önemli bilgiler aktaran iki kilit ismin yolu ise nikah salonunda kesişti. Oktar soruşturmasında itirafçı olup serbest kalan Ceylan Özgül, kendisi gibi uzun süre örgüt içinde kaldıktan sonra ayrılan Umut Kuruca ile dünyaevine girdi.
4 ay önce aile içinde nişan yaptıkları öğrenilen Kuruca ve Özgül çiftinin nikah töreni dün Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti. Çift "Biz Adnan Oktar ve örgütünden ayrıldıktan sonra yeni bir hayata başlamıştık. Artık özgürce yaşamaya başladık. Şimdi hayatımızı birleştirdik. Mutluyuz. Hayatımızda yeni, bambaşka bir sayfa daha açtık" dedi.
4 ay önce aile içinde nişan yaptıkları öğrenilen Kuruca ve Özgül çiftinin nikah töreni dün Üsküdar Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti. Çift "Biz Adnan Oktar ve örgütünden ayrıldıktan sonra yeni bir hayata başlamıştık. Artık özgürce yaşamaya başladık. Şimdi hayatımızı birleştirdik. Mutluyuz. Hayatımızda yeni, bambaşka bir sayfa daha açtık" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.