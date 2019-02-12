Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Keçiören'de 33 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Vatandaşlara "Kıymetli komşularım" diye hitap eden Erdoğan, özetle şu açıklamaları yaptı:
Kimse bizim elimize su dökemez: Mesele belediyecilikse bu konuda kimse bizim elimize su dökemez. Belediyecilik AK Parti'nin işidir.
İllet ittifakı: CHP'nin bir özelliği var. Kiminle el ele, kol kola? Kandil'in desteklediği HDP, İyi Parti, Saadet ve FETÖ. Bunlarla el ele yürüyor. Bunların zillet, illet ittifakı var. Bizim de Cumhur İttifakımız var.
En başta gelen sorun CHP: Türkiye'nin pek çok sorunu, sıkıntısı elbette vardır. Ama herhalde bunların en başında gelenlerinden biri CHP sorunudur.
Kandil'deki terör baronları: Daha acısı CHP'nin hala aynı kafada gidiyor olmasıdır. CHP'nin başındaki zat, CHP'nin ittifak yaptığı partileri sayıyor. Ama asıl büyük ittifak içinde olduğu partiyi ve onun arkasındaki bölücü terör örgütünü gizliyor. Halbuki asıl büyük ittifakı bölücü örgütün güdümündeki partiyle yaptılar. Nereden mi biliyoruz? Kandil'deki terör baronlarının yaptıkları açıklamalardan biliyoruz.
ANKARA'YA METROBÜS MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, Sincan'da gençlerle yaptığı konuşmada metrobüs müjdesi verdi. Erdoğan, "Ankara'yı bizim metrobüsle tanıştırmamız lazım. Yeni dönemde metrobüs olacak" dedi.
HEDEF ÜRETEN ÜLKE OLMAK
Emine Erdoğan, "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" kapsamında açıklama yaptı: "Bilim ve teknolojiyi takip eden değil, üreten ülke olmak hedefimiz. Bunun ön koşulu ise kadınların bu süreçte eksiksiz yer almalarıdır."
HASAN AY
Kimse bizim elimize su dökemez: Mesele belediyecilikse bu konuda kimse bizim elimize su dökemez. Belediyecilik AK Parti'nin işidir.
İllet ittifakı: CHP'nin bir özelliği var. Kiminle el ele, kol kola? Kandil'in desteklediği HDP, İyi Parti, Saadet ve FETÖ. Bunlarla el ele yürüyor. Bunların zillet, illet ittifakı var. Bizim de Cumhur İttifakımız var.
En başta gelen sorun CHP: Türkiye'nin pek çok sorunu, sıkıntısı elbette vardır. Ama herhalde bunların en başında gelenlerinden biri CHP sorunudur.
Kandil'deki terör baronları: Daha acısı CHP'nin hala aynı kafada gidiyor olmasıdır. CHP'nin başındaki zat, CHP'nin ittifak yaptığı partileri sayıyor. Ama asıl büyük ittifak içinde olduğu partiyi ve onun arkasındaki bölücü terör örgütünü gizliyor. Halbuki asıl büyük ittifakı bölücü örgütün güdümündeki partiyle yaptılar. Nereden mi biliyoruz? Kandil'deki terör baronlarının yaptıkları açıklamalardan biliyoruz.
Haberi yok: Bu zat çözüm üretmekten bahsediyor. Halbuki hem Türkiye'nin hem de yapılan tartışmalardan anlıyoruz ki partisinin çözmesi gereken en büyük sorun kendisi olmuş, haberi yok.
ANKARA'YA METROBÜS MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, Sincan'da gençlerle yaptığı konuşmada metrobüs müjdesi verdi. Erdoğan, "Ankara'yı bizim metrobüsle tanıştırmamız lazım. Yeni dönemde metrobüs olacak" dedi.
HEDEF ÜRETEN ÜLKE OLMAK
Emine Erdoğan, "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" kapsamında açıklama yaptı: "Bilim ve teknolojiyi takip eden değil, üreten ülke olmak hedefimiz. Bunun ön koşulu ise kadınların bu süreçte eksiksiz yer almalarıdır."
HASAN AY
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