A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Hatırla" programında; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ekmek ve etin yüksek oranda satışını düşürmek için yaptığı çalışmalar anlatıldı.



ERDOĞAN, EKMEK ZAMMINA KARŞI ÖNLEM ALMIŞTI

Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş'ın katıldığı programda; Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçildikten sonra ekmek fiyatını düşürmek için Halk Ekmek'in büfe sayısını artırdığı, et fiyatını düşürmek için İSMER'i kurduğu işlendi.



6 BİN LİRADAN SATILAN EKMEĞİ 3 BİN LİRADAN SATMIŞTI

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde fırında 6 bin liraya satılan ekmeği 3 bin liradan satmıştı.

Erdoğan, "20 Haziran 1994 sonuna kadar ekmeklerin satışını 3 bin liradan devam ettireceğiz. Bildiğiniz gibi 250 bin üretimle devraldık. 250 binle devraldığımız tesislerimizi aynı tesis, aynı kadroyla 3 vardiya yapmak suretiyle 640 bine üretimi çıkardık" demişti.



Erdoğan, İstanbul Fırın Odası'nın ekmek fiyatını 6 bin liraya çıkarması karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı itirazı İstanbul Valiliği'nde haklı bulduğunu belirterek, konunun mahkemeye intikal edeceğini açıklamıştı.



İstanbul Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'lerde üretilen ekmeği 3 bin liradan satmayı sürdüreceklerini bildiren Recep Tayyip Erdoğan, kapasiteyi de aynı işçi ve tesislerle 250 binden 640 bine çıkardıklarını açıklamıştı.



UCUZ ET SATIŞININ ARDINDAN KASAPLAR FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Erdoğan, ucuz ekmeğin ardından ucuz et satışını da sağlamıştı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde halka ucuz et satmak için mağazalar zinciri kurdu. Kasaplarda 120 bin liraya satılan bir kilo kıyma et, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMER'lerde 85 liraya satılmıştı.

ERDOĞAN: BELEDİYELERİMİZ VASITASIYLA BİZ BU ADIMLARI ATACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enflasyondaki düşüşü de engelleyen gıda fiyatları hakkında; "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız" dedi. Erdoğan, İstanbul'a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini hatırlatarak, o dönemde çözüm olarak devasa ve modern ekmek fabrikaları kurduklarını anlattı.



ALBAYRAK: İSTANBUL'DA 50 ANKARA'DA 30 NOKTADA SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, belediyelerin tanzim satış noktalarında meyve ve sebze satışına önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

Albayrak, "Devlet olarak biz büyükşehirlerimiz başta olmak üzere bu fahiş operasyonu yapan iradenin oluşturduğu fiyat artışlarını engellemek için üreticiden tüketiciye kadar bu zinciri maliyetini de yönetecek şeklide, bu çerçevede önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada başlayacak şekilde, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.