Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Süre doluyor

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Erdoğan, birçok konuda kararlılık mesajları verdi:

Şimdi Kandil'deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İYİ Parti iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şu hale bak. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik. Kandil'deki eli kanlı terör baronları da CHPİYİ Parti ittifakına desteklerini açıklamaktan geri durmuyor...

Aziz milletim, IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. İşte CHP zihniyeti ve diğerleri, bunlar IMF'ye gidiyor. Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı "pazara kadar değil, mezara kadar" olsun diyoruz.







Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bir güvenli bölge modeli dışında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz. Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içerisinde çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer. Kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacak. Kimseden izin almak ya da bıçak kemiğe dayandığında hesap vermek mecburiyetinde değiliz. Hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez.



İŞ BANKASI KARARI

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki yüzde 28'lik hissesi içinde açıklama yaptı: Gazi Mustafa Kemal'in, İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin olacaktır. Devredilecektir, ben buna inanıyorum. CHP oradan para almıyormuş. 4 üye var yönetimde. Orada ne yapıyorlar, sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar. Bu parlamento, bu tarihi kararı alacaktır. Erdoğan, sebze ve meyve fiyatlarına ayar çekileceğini de söyledi.







VENEZUELA TEPKİSİ

Şu anda Venezuela'da olanlar... Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş nasıl oluyor da 'burayı terk et' diyorsun. İşte Avrupa Birliği... Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi? Bir yandan demokrasi diyeceksiniz sonra da cebren ve hile ile hükümet devireceksiniz. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabulleniyoruz.







ÇİPRAS'A TERÖRİST UYARISI

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. 2 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan'ın terörün kanlı yüzünü iyi bilen iki ülke olduğunu belirterek, "Terörün her türlüsüne karşı kararlı şekilde ortak tutum sergilemek zorundayız. Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir" dedi. Çipras da, "Yunanistan'da biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Her türlü darbeyi kınıyoruz, karşısında duruyoruz" ifadesini kullandı.