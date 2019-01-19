Gözü dönmüş

Ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan kadının, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Edirne'de 9 Ocak günü, ormanda bulunan ceset parçalarının, dansözlük yapan Didem Uslu'ya (32) ait olduğu anlaşıldı. Vücut parçaları üzerinde düzgün kesikler vardı. Polis, Uslu'nun döner ustası olan babası Hasan Uslu üzerinde yoğunlaştı. Uslu, anne Satı ile kız kardeş Özlem'i gözaltına aldı. Hasan Uslu, cinayeti itiraf etti. Kızının cesedini parçalara ayırdıktan sonra buzdolabına koyduğunu, 3-4 gün içerisinde ormanlık alana attığını söyledi. Özlem Uslu, serbest bırakılırken, anne ve katil zanlısı baba ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Baba Hasan Uslu, kızını feci şekilde öldürdü.
Baba Hasan Uslu, kızını feci şekilde öldürdü.
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