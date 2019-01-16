Başkan Erdoğan: Çukurlara gömeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Güvenli bölge hazırlıklarının yapıldığını açıkladı:
BİZ terörle el ele gezemeyiz, Onun için PKK, PYD-YPG, DEAŞ, bunlar bizim yanımıza asla sokulamaz. Bunları, açtıkları çukurlara ülkemizde nasıl gömdüysek, sınırlarımız dışında da yine aynı şekilde onları o çukurlara gömeriz.
ŞİMDİ sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları DEAŞ artıkları bulunuyor. Amerika ile Suriye meselesinde uzunca bir süre farklı yaklaşımlara sahip olduk.
SAYIN Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen birtakım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen meseleleri kendisiyle konuştuk.
KENDİSİ ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Sınırımız boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeyi ele aldık.
TÜRKİYE olarak önceliğimizin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele etmek olduğunu vurguladık. Hiçbir etnik ve dini grup gözetmeden herkese kucak açtığımızı, ama PKK/YPG'nin kendisine tabi olmayan Arap, Kürt, Türkmen, Hristiyan gruplara zulmettiğini ifade ettik.
İKİLİ ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı ve kapsamlı adımlar atma kararına vardık.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Güvenli bölge; TSK ve ÖSO tarafından kontrol edilecek. Terörist gruplar temizlenecek. ABD ile karşılıklı isim listeleri teyitleşilerek yerel güvenliği sağlayacak gruplar belirlenecek. Türkiye, terör örgütünün saldırılarına karşı sıcak takip hakkını kullanabilecek.
MÜSAADE İSTEMEYİZ
Başkan Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine bir makale yazdı: "Terör örgütüyle ilgili ne yapılacağını kimseden öğrenecek, terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz."
BİZ terörle el ele gezemeyiz, Onun için PKK, PYD-YPG, DEAŞ, bunlar bizim yanımıza asla sokulamaz. Bunları, açtıkları çukurlara ülkemizde nasıl gömdüysek, sınırlarımız dışında da yine aynı şekilde onları o çukurlara gömeriz.
ŞİMDİ sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları DEAŞ artıkları bulunuyor. Amerika ile Suriye meselesinde uzunca bir süre farklı yaklaşımlara sahip olduk.
SAYIN Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen birtakım mesajlar doğrusu beni ve arkadaşlarımı üzdü. Hemen meseleleri kendisiyle konuştuk.
KENDİSİ ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Sınırımız boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak 30 kilometre derinlikte güvenli bölgeyi ele aldık.
TÜRKİYE olarak önceliğimizin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle etkili bir şekilde mücadele etmek olduğunu vurguladık. Hiçbir etnik ve dini grup gözetmeden herkese kucak açtığımızı, ama PKK/YPG'nin kendisine tabi olmayan Arap, Kürt, Türkmen, Hristiyan gruplara zulmettiğini ifade ettik.
İKİLİ ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı ve kapsamlı adımlar atma kararına vardık.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Güvenli bölge; TSK ve ÖSO tarafından kontrol edilecek. Terörist gruplar temizlenecek. ABD ile karşılıklı isim listeleri teyitleşilerek yerel güvenliği sağlayacak gruplar belirlenecek. Türkiye, terör örgütünün saldırılarına karşı sıcak takip hakkını kullanabilecek.
MÜSAADE İSTEMEYİZ
Başkan Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine bir makale yazdı: "Terör örgütüyle ilgili ne yapılacağını kimseden öğrenecek, terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz."
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