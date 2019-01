Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'den ayrılıyor. Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla da bir araya gelmedi. John Bolton hafta sonu İsrail'de terör örgütü YPG'yi savunan açıklamalar yapmış ve sözleri Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan "Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı kabul etmemiz, yutmamız mümkün değildir. Bolton çok ciddi bir yanlış yapmıştır" dedi.

"MUHATABI BEN DEĞİLİM"

Başkan Erdoğan Bolton'un muhatabının da İbrahim Kalın olduğunu sözlerine ekledi.

"TRUMP İLE HER AN GÖRÜŞEBİLİRİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile de her an görüşebileceklerini söyledi.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT PLANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolton görüşmesi sonrası harekat her an olabilir." dedi.

"TERÖRİST İSE GEREĞİNİ YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yanlış yaptığını kaydeden Erdoğan, "Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli olan dersi alacaklardır. Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı, buradan çekilme konusundaki kararlığı bizim refarans noktamız olmaya devam ediyor. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e de gireriz gereğini de yaparız. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak en çirkin iftiradır" dedi.

"BOLTON İLE KALIN VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garret Marquis, Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında verimli bir görüşme yaptığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Marquis, Bolton ile Türkiye'ye gelen Amerikalı gazetecilere görüşmeler hakkında açıklama yaptı.

Marquis, Bolton'un İbrahim Kalın ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bolton ile Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan uygun bir hızla çekilme kararı hakkında verimli bir görüşme yaptılar." ifadesini kullandı.

Garret Marquis, tarafların daha fazla diyalog için ele alınacak konuları belirlediğin, ABD ile Türkiye arasındaki güçlü ikili ilişkilere vurgu yaptıklarını kaydetti. Marquis, ABD yönetiminin Suriye'deki iş birliği konusunda askerler arasında bugün devam eden istişareleri beklediklerini belirtti.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

İbrahim Kalın başkanlığındaki Türk heyeti ile John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik ve diğer ilgililer yer aldı. ABD heyetinde ise Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Bolton'un öğleden sonra Ankara'dan ayrılacağı, Dunford ile Jeffrey'in bir süre daha kalarak görüşmelere devam edeceği belirtildi.