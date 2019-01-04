YSK bugün seçmen kütüğü listelerini muhtarlıklarda askıya çıkardı. "www.ysk.gov.tr" adresinden de sorgulanabilen seçmen listelerine 17 Ocak tarihine kadar ulaşabilirsiniz. Seçmen kütüğünde kaydınız yoksa ya da hatalı bilgi varsa 17 Ocak 2019 tarihine kadar başvurup düzelttirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde oy veremezsiniz.
E-DEVLET'TEN KONTTOL ETMEK MÜMKÜN
Muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden kontrol etmek de mümkün.
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