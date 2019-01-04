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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 09:47

sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet giriş ile seçmen listesi sorgulama işlemleri

31 Mart’ta yapılacak olan yerel ler için listelerini bugün askıya çıkardı. Listeler Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Bu haberin ardından milyonlarca vatandaş seçmen listesini görüntüleyebilecek. Peki, İşte e-Devlet giriş ile seçmen listesi sorgulama işlemleri...

YSK bugün seçmen kütüğü listelerini muhtarlıklarda askıya çıkardı. "www.ysk.gov.tr" adresinden de sorgulanabilen seçmen listelerine 17 Ocak tarihine kadar ulaşabilirsiniz. Seçmen kütüğünde kaydınız yoksa ya da hatalı bilgi varsa 17 Ocak 2019 tarihine kadar başvurup düzelttirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde oy veremezsiniz.

E-DEVLET'TEN KONTTOL ETMEK MÜMKÜN

Muhtarlıklardan da kontrol edilebilecek seçmen listeleri, YSK ve e-Devlet sistemi üzerinden kontrol etmek de mümkün.

SEÇMEN LİSTENİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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