TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. Olağan Kurultay'daki şaibelerden aklanamadan 39. Olağan Kurultaya gidiyor.
28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara'da icra edilecek kurultaya mevcut genel başkan Özgür Özel'in tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişme Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak.
SADIK VEKİLLER LİSTEYİ DELME HAZIRLIĞINDA
Bu kapsamda parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı. Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" kurultayda Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmaya devam etmeyi amaçlıyor.
TAKVİM CHP İÇİNDEN AKTARIYOR: PM VE MYK'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK OLACAK
Takvim.com.tr'nin CHP Genel Merkezi'nden edindiği kulis bilgilerine göre PM ve MYK'da köklü değişiklik olacak.
VELİ AĞBABA VE BURHANETTİN BULUT KRİZİ
Parti içinde Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba isimleri çevresinde gelişen bir kriz atmosferi mevcut. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Bulut'un ismi Seyhan Belediyesi üzerinden 1 milyon dolar rüşvet almakla anılıyor. Bu tablo partide gerilime yol açarken Bulut'a PM ve MYK'da görev verilmesi istenmiyor. "Özgür Özel'in gizli kasası, ağabeyi" olarak zikredilen Veli Ağbaba da tepkiyle karşılanıyor. Ağbaba'nın yerel yöneticileri bıktırdığı CHP kulislerinde yankılanıyor.
AĞBABA'DAN PARTİ İÇİNE GÖZDAĞI: DOKUNULMAZLIK BENDEN GEÇER
"Dokunulmazlık ve vekillik benden geçer" diyerek parti içine gözdağı verdiği söylenen Ağbaba, Özgür Özel'i de zora sokmuş vaziyette. Özel'in Ağbaba için "Kaldıramıyorum parti içinden sızma yapıyor çok konuşuyor" dediği söyleniyor.
PM'DE İSTENMEYEN 3 İSİM
Parti içinde tartışılan 3 isim ise sonradan CHP rozeti takanlar.
DP'den istifa edip CHP'ye geçen Cemal Enginurt, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker ve Ümit Dikbayır'a PM'den görev verilmesi istenmiyor.
Takvim.com.tr'nin CHP'nin yönetim katından edindiği bilgiler de bu durumu destekliyor.
DEĞİL PM KÜRSÜ BİLE VERİLMESİ İSTENMİYOR
Enginyurt, Beker ve Dikbayır'a değil PM koltuğu kürsü bile verilmek istenmiyor. Bu isimlerin sadece tabelada CHP'li olduğu düşünülüyor, CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmaları istenmiyor.