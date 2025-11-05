TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de 39. Olağan Kurultay öncesi liste savaşları bir hayli kızıştı. PM ve MYK'da köklü bir değişiklik olacağı konuşulurken "Mansur Yavaş'ın emaneti" partide krize yol açtı. Bir grup PM üyesi sonradan CHP rozeti takan Cemal Enginyurt, Adnan Beker ve Ümit Dikbayır'a PM'de görev verilmesini istemedi. Bu doğrultuda Özgür Özel'e şikayete giden üyeler, "Mansur Yavaş kendini savunacak isimleri partiye taşımak, PM'ye sokmak istiyor. Adayımız Mansur Yavaş olamaz, olmamalı" dedi. Takvim.com.tr CHP Genel Merkezi'nden edindiği bu kulisler partideki kaos havasını ve kriz ortamındaki 2028 hesaplarını gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. Olağan Kurultay'daki şaibelerden aklanamadan 39. Olağan Kurultaya gidiyor.

28-30 Kasım tarihleri arasında Ankara'da icra edilecek kurultaya mevcut genel başkan Özgür Özel'in tek aday olarak girmesi öngörülürken, asıl çekişme Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanacak.

SADIK VEKİLLER LİSTEYİ DELME HAZIRLIĞINDA

Bu kapsamda parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı. Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" kurultayda Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmaya devam etmeyi amaçlıyor.

TAKVİM CHP İÇİNDEN AKTARIYOR: PM VE MYK'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK OLACAK

Takvim.com.tr'nin CHP Genel Merkezi'nden edindiği kulis bilgilerine göre PM ve MYK'da köklü değişiklik olacak.

VELİ AĞBABA VE BURHANETTİN BULUT KRİZİ

Parti içinde Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba isimleri çevresinde gelişen bir kriz atmosferi mevcut. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Bulut'un ismi Seyhan Belediyesi üzerinden 1 milyon dolar rüşvet almakla anılıyor. Bu tablo partide gerilime yol açarken Bulut'a PM ve MYK'da görev verilmesi istenmiyor. "Özgür Özel'in gizli kasası, ağabeyi" olarak zikredilen Veli Ağbaba da tepkiyle karşılanıyor. Ağbaba'nın yerel yöneticileri bıktırdığı CHP kulislerinde yankılanıyor.

AĞBABA'DAN PARTİ İÇİNE GÖZDAĞI: DOKUNULMAZLIK BENDEN GEÇER

"Dokunulmazlık ve vekillik benden geçer" diyerek parti içine gözdağı verdiği söylenen Ağbaba, Özgür Özel'i de zora sokmuş vaziyette. Özel'in Ağbaba için "Kaldıramıyorum parti içinden sızma yapıyor çok konuşuyor" dediği söyleniyor.

PM'DE İSTENMEYEN 3 İSİM

Parti içinde tartışılan 3 isim ise sonradan CHP rozeti takanlar.

DP'den istifa edip CHP'ye geçen Cemal Enginurt, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Adnan Beker ve Ümit Dikbayır'a PM'den görev verilmesi istenmiyor.

Takvim.com.tr'nin CHP'nin yönetim katından edindiği bilgiler de bu durumu destekliyor.

DEĞİL PM KÜRSÜ BİLE VERİLMESİ İSTENMİYOR

Enginyurt, Beker ve Dikbayır'a değil PM koltuğu kürsü bile verilmek istenmiyor. Bu isimlerin sadece tabelada CHP'li olduğu düşünülüyor, CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmaları istenmiyor.





ÖZGÜR ÖZEL'E ŞİKAYETE GİTTİLER

PM üyesi bazı isimlerin bu doğrultudaki rahatsızlıklarını bizzat Özgür Özel'e ilettiği öğrenildi. Özel'e şikayete giden CHP'liler bahse konu 3 ismin yanı sıra Mansur Yavaş'tan duydukları rahatsızlığı da dile getirdikleri belirtiliyor.

Özel'e "Mansur Yavaş kendini savunacak isimleri partiye taşımak, PM'ye sokmak istiyor" uyarısı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Beker'e rozeti taktıktan sonra "Mansur Yavaş'ın emaneti" demişti.

Dahası Mansur Yavaş'ın sürekli anketleri gündeme getirip "Adaylık" mesajı vermesi parti içinde huzursuzluğa yol açtığı söyleniyor.

"Mansur Yavaş'ın emanetlerini" şikayetçi olan PM üyelerinin aynı zamanda "Adayımız Mansur Yavaş olamaz, olmamalı" dediği ifade ediliyor.




ÖZEL'İN YAVAŞ PLANI NE?

Nitekim CHP içinde konuşulanlara göre; Özgür Özel İmamoğlu'nun hukuki çıkmazını, Yavaş'ın ise örgütsel desteğinin sınırlılığını fırsata çevirmeyi planlıyor.

Özel'in, Yavaş'ın adaylığı için "ön seçim şartı" getirmeyi planladığı, böylece düşük destek çıkması halinde kendi adaylığını güçlendireceği konuşuluyor.

