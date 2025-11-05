TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz

CHP'li Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut (Takvim.com.tr)



TAKVİM CHP İÇİNDEN AKTARIYOR: PM VE MYK'DA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK OLACAK



Takvim.com.tr'nin CHP Genel Merkezi'nden edindiği kulis bilgilerine göre PM ve MYK'da köklü değişiklik olacak.



VELİ AĞBABA VE BURHANETTİN BULUT KRİZİ



Parti içinde Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba isimleri çevresinde gelişen bir kriz atmosferi mevcut. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Bulut'un ismi Seyhan Belediyesi üzerinden 1 milyon dolar rüşvet almakla anılıyor. Bu tablo partide gerilime yol açarken Bulut'a PM ve MYK'da görev verilmesi istenmiyor. "Özgür Özel'in gizli kasası, ağabeyi" olarak zikredilen Veli Ağbaba da tepkiyle karşılanıyor. Ağbaba'nın yerel yöneticileri bıktırdığı CHP kulislerinde yankılanıyor.



AĞBABA'DAN PARTİ İÇİNE GÖZDAĞI: DOKUNULMAZLIK BENDEN GEÇER



"Dokunulmazlık ve vekillik benden geçer" diyerek parti içine gözdağı verdiği söylenen Ağbaba, Özgür Özel'i de zora sokmuş vaziyette. Özel'in Ağbaba için "Kaldıramıyorum parti içinden sızma yapıyor çok konuşuyor" dediği söyleniyor.