PODCAST CANLI YAYIN

Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"

Son dakika: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakem, ortak açıklama yayınladı. Hakemler “aktif” olarak bahis oynamadıklarını ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"

"Bahis oynadığı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 futbol hakemi ortak açıklama yayınladı.


Hakemlerin açıklamasında, "152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekilde 'Aktif' olarak bahis oynamadığınızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve "Hakemlerin AKTİF olarak bahis oynadığı" yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz.

Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle "AKTİF" olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4–5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısıyla tanışmadığı dönemlerdeki ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna "aktif olarak bahis oynadıkları" şeklinde yansıtılması hem gerçek dışıdır hem de emeklerimizi hiçe saymaktır.

Türk futboluna "Temiz eller" operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz.

Umarız ki "Temiz eller" operasyonu adı altında yürütülen bu eylem tamamen layığıyla ve doğru verilere dayanarak ilerler, asıl suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu ortaya çıkartır. Çünkü bu konunun geride koca bir enkaz bırakacağını ve tamamen doğrular ortaya çıksa birçok spor paydaşının yara alacağını, alt ve üst liglerde bulunan bir çok kişinin artık görev alamayacağını düşündüğümüz için bu eylemin ört pas edilmesinden endişe etmekteyiz. Federasyon bünyesinde bulunan her paydaşın gerekli incelemeye tabi tutulmasını en büyük beklentimizdir. Bu konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bizler, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakârlıklar göstermiş kişileriz.

Kamuoyundan beklentimiz; gerçek dışı ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin, karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir.
Bizler, tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya; futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i belli oldu!
Kuruluş Orhan
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
Borsa İstanbul
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Türk Telekom’dan mobilde rekorlarla dolu tarihi çeyrek
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
Beşiktaş'ın 15 numarasıydı! Futbolu bıraktı dönerci oldu: "Burada bana söven yok"
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız