Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?

"Doudou Cross Bitume", kafasına taktığı bandananın üzerinde "Her zaman asfaltın yakınında" sloganıyla fenomen haline geldi. UPS'te, oyuncak perakendecisi Toys "R" Us'ta ve Pompidou Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

Louvre'dan çalınan Kraliyet mücavherleri, Reuters

Le Parisien Abdoulaye'nin Seine Saint Denis'teki konutunu ziyaret ettiklerini ve komşularının onu "İnanılmaz derecede nazik", "korkacağınız türden bir haydut değil" diye tanıttığını belirtti.

"Motokros efsanesi" Doudou'nun oldukça uzun bir sabıka kaydı vardı: küçük çaplı hırsızlık, motokros gösterileri ve tutuklamaya direnme. Bu mahkûmiyetlere ek olarak, 2014 yılında Barbès'teki bir kuyumcuda işlediği ve hapse girmesine neden olan daha ciddi bir soygun da vardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN