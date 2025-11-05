Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki 88 milyonluk soygunun şüphelilerinden biri sosyal medya fenomeni çıktı.
SOYGUNCU FENOMEN ÇIKTI
Apollo Galerisi'ndeki şüpheli hırsızlardan birinin "Doudou Cross Bitume" kullanıcı adlı bir sosyal medya fenomeni olduğu bildirildi.
MOTOKROS KRALI
Gerçek adı Abdoulaye N. olan ve 39 yaşında olan adam, Stade de France'a birkaç adım uzaklıktaki Aubervilliers'deki Landy semtinde bir motokros kralı. 2000'lerin başında, süpermarket otoparklarında yaptığı mekanik maceraların videoları çekiyordu.