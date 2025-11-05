PODCAST CANLI YAYIN

Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?

Dünya gündemine bomba gibi düşen Louvre Müzesi soygununda hırsızlardan biri sosyal medya fenomeni çıktı. Fransız basını "Doudou Cross Bitume" ismiyle tanınan şüphelinin peşine düştü. İşte 39 yaşındaki “motokros kralı” Louvre şüphelisi ile ilgili tüm detaylar…

Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki 88 milyonluk soygunun şüphelilerinden biri sosyal medya fenomeni çıktı.



SOYGUNCU FENOMEN ÇIKTI

Apollo Galerisi'ndeki şüpheli hırsızlardan birinin "Doudou Cross Bitume" kullanıcı adlı bir sosyal medya fenomeni olduğu bildirildi.



MOTOKROS KRALI

Gerçek adı Abdoulaye N. olan ve 39 yaşında olan adam, Stade de France'a birkaç adım uzaklıktaki Aubervilliers'deki Landy semtinde bir motokros kralı. 2000'lerin başında, süpermarket otoparklarında yaptığı mekanik maceraların videoları çekiyordu.



KİM BU DOUDOU CROSS BITUME

"Doudou Cross Bitume", kafasına taktığı bandananın üzerinde "Her zaman asfaltın yakınında" sloganıyla fenomen haline geldi. UPS'te, oyuncak perakendecisi Toys "R" Us'ta ve Pompidou Merkezi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı.



Le Parisien Abdoulaye'nin Seine Saint Denis'teki konutunu ziyaret ettiklerini ve komşularının onu "İnanılmaz derecede nazik", "korkacağınız türden bir haydut değil" diye tanıttığını belirtti.

"Motokros efsanesi" Doudou'nun oldukça uzun bir sabıka kaydı vardı: küçük çaplı hırsızlık, motokros gösterileri ve tutuklamaya direnme. Bu mahkûmiyetlere ek olarak, 2014 yılında Barbès'teki bir kuyumcuda işlediği ve hapse girmesine neden olan daha ciddi bir soygun da vardı.

