CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, önceki gece Meclis Genel Kurulu'ndaki Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Hulusi Akar'ı hedef aldı. TSK atama ve terfi düzeninin tamamen FETÖ'nün eline geçtiği yılın 2013 olduğunu öne sürdü. Ayrıca Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevindeyken yazar Nuri Pakdil'i ziyaret etmesini de eleştirdi. Oldukça sinirlenen Akar, Özel'e tokat gibi cevaplar verdi: "Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Bütün o alçakların önünde tek başına oturuyorum. 'Bunu okuyun (bildiri için), imzalayın' dediler. İmzalamadım. Akıncı'ya götürdüler, etrafımızda silahlı insanlar, bir sürü asker. Sayın Özel'in, terör örgütlerine dahi söylemediği hususu, bir genelkurmay başkanına... 49 yıl hizmet yaptım ben... Keşke Atatürk'ümüzün partisinde sizin gibi bir grup başkanvekili olmasaydı" dedi. Akar, Pakdil ziyaretiyle ilgili de "Terör örgütünün başına, hırsıza, uğursuza gitmedim, bir hasta ziyareti niteliğinde Yazar Nuri Pakdil'e gittim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanı'nın devlet madalyası verdiği bir sanat, devlet adamına gittim. Suç mu?" şeklinde cevap verdi.
SÖYLE MEHMET ALİ!
Akar, Hasdal'da Ergenekon'dan tutuklu askerleri ziyaret etmediği iftirasına da oldukça sinirlendi. "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım ben. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım. Savcıya, adli müşavire, hapishane müdürüne rağmen, her türlü riski aldım. Bakın vekiliniz Mehmet Ali orada oturuyor. Söyle Mehmet Ali, kaç kere Hasdal'ı ziyaret ettim" diyerek Özel'e kendi vekil arkadaşları üzerinden cevap verdi.
TEK TİP ASKERLİK SENEYE TAMAM
Akar, "Tek tip diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalar ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla çalışılıyor. İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük" dedi.
TÜLAY CANBOLAT
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