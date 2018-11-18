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Farkı 'kör'medi

’deki balmumu Atatürk heykelinin sergilendiği müzenin sahibi konuştu. Heykelin, ’daki ile aynı olduğunu söyledi. Ancak arada çok fark olduğu görüldü.

Farkı körmedi
'de bir alışveriş merkezinde sergilenen Atatürk'ün balmumu heykelinin Ulu Önder'e benzemediği yönündeki eleştirilere yanıt geldi. Müze sahibi Jale Kuşhan, "'daki Atatürk Köşkü'ne buradaki heykelin aynısı yapıldı. Açılışına Atatürk'ün manevi kızlarından Ülkü Hanım katılmıştı. Çok duygulandı ve ağladı. Adeta Atatürk'ün yanında olduğunu hissettiğini söyledi. Yine Atatürk'ün manevi kızlarından Emine Köseataç bizimle birlikte Yalova, ve hatta buraya, Balıkesir'e gelip üç ay bizimle kaldı" dedi.



Sosyal medyaki yorumların ve çıkan haberlerin kendilerini üzdüğünü ifade eden Jale Kuşhan heykelin daha ne kadar Atatürk'e benzeyebileceğini belirten Kuşhan, "Birçok bakanımız gezmişti sergimizi. Bu bakanlarımızdan bir tanesi Atatürk heykeli için sipariş vermişti. Yalova'daki Atatürk Köşkü'ne buradaki heykelin aynısı yapıldı" açıklamasını yaptı.



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