İzmir'de Atatürk'e benzemeyen heykel tepkiler üzerine onarıma alındı. Balıkesir'de de aynı skandal yaşandı. Vatandaş, çileden çıktı:
GS Başkanı Mustafa Cengiz'e daha çok benziyor.
Atatürk'e hakaretten dava açılsın.
Heykeltraş kör mü acaba?
Bu neyin kafası... Yazık!
Biri dur desin bunlara!
ÖNCE BUCA
ŞİMDİ DE BALIKESİR
GS Başkanı Mustafa Cengiz'e daha çok benziyor.
Atatürk'e hakaretten dava açılsın.
Heykeltraş kör mü acaba?
Bu neyin kafası... Yazık!
Biri dur desin bunlara!
ÖNCE BUCA
ŞİMDİ DE BALIKESİR
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