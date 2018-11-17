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'e benzemeyen bir heykel de 'de ortaya çıktı

'e hiç benzemeyen heykeller peşpeşe ortaya çıktı. Bu saygısızlığa imza atan işgüzarlara tepki yağdı.

Beyler ayıp oluyor!
'de Atatürk'e benzemeyen heykel tepkiler üzerine onarıma alındı. 'de de aynı skandal yaşandı. Vatandaş, çileden çıktı:

GS Başkanı Mustafa Cengiz'e daha çok benziyor.
Atatürk'e hakaretten dava açılsın.
Heykeltraş kör mü acaba?
Bu neyin kafası... Yazık!
Biri dur desin bunlara!



ÖNCE BUCA



ŞİMDİ DE BALIKESİR

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