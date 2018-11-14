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Adnan Yoktar!

Kandilli’deki paha biçilemeyen malikaneye iş makineleri girdi. Bir dönem ‘’e ev sahipliği yapan yapı yerle bir edildi

Adnan Yoktar!
Adnan Oktar suç örgütünün İstanbul Kandilli'de yaşadığı paha biçilemeyen villa çevresindeki ın yıkımı dün tamamlandı. tarafından yürütülen 'ın villasındaki kaçak yapıların yıkım çalışmalarına, 5 Ekim tarihinde binaların boşaltılmasıyla birlikte başlanmıştı. İş makineleri giremediği için çalışmalar önce işçiler tarafından kazma ve küreklerle yapılmıştı. Daha sonra iş makinelerinin de çalışmaya başladığı alanda, merdiven ve geçişlerle birbirine bağlı onlarca yapı yıkılmıştı. Molozların bir bölümünün bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yıkım sona erdi. Ana bina olarak adlandırılan büyük binaya bitişik kaçak yapıların da temizlendiği görüldü.




Adnan Oktar ve 'inin bir zamanlar cirit attığı bu kaçak evlerin yerinde artık molozlar var.

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