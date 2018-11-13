CHP, Mart ayında yapılacak yerel seçimleri bir kenara bıraktı. Kafayı 'Türkçe ezana' taktı! CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan çıkışı, partiyi karıştırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunan Yılmaz, partisinden de büyük tepki topladı.
GİZEMLİ ZİYARET
Grup başkanvekillerine bilgi vermeden televizyona çıkan Yılmaz, Grup Yönetim Kurulu'nca ikinci kez disipline yollandı! Partiden ihracı beklenen Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD ve İsrail'e gitmişti. 10 Nisan 2016'da bir günlüğüne İsrail'e giden ve İsrail Meclisi dış ilişkiler ve siyasi işler yetkilileriyle görüşen Yılmaz'ın bu ziyaretin hemen ardından da ABD'de CIA yetkilileriyle görüştüğü iddia edilmişti.
GİZEMLİ ZİYARET
Grup başkanvekillerine bilgi vermeden televizyona çıkan Yılmaz, Grup Yönetim Kurulu'nca ikinci kez disipline yollandı! Partiden ihracı beklenen Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD ve İsrail'e gitmişti. 10 Nisan 2016'da bir günlüğüne İsrail'e giden ve İsrail Meclisi dış ilişkiler ve siyasi işler yetkilileriyle görüşen Yılmaz'ın bu ziyaretin hemen ardından da ABD'de CIA yetkilileriyle görüştüğü iddia edilmişti.
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