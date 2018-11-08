Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dünyadaki yerel ve bölgesel liderlerle birlikte Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı'nın Madrid'deki Yönetim Toplantısı'na katıldı. Yerel finans, kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda konuşmalar yaptı. "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi" konulu bir sunum yaptı.
KÜLTÜREL POTANSIYEL
Başkan Yılmaz, etkin finans yönetimi, mevcut kaynakların etkin ve doğru kullanımı, yerelde yeni fon kaynaklarının geliştirilmesi, insan kaynağının yönetimi ve kapsayıcı bir anlayış ile yönetim konularında görüşlerini aktardı. "Şehirlerimizin mevcut potansiyelini uluslararası işbirlikleri ile besleyerek, geleceği tüm paydaşlarla birlikte tasarlamamız gerektiği inancındayım. Yerel liderler olarak şehrin sosyo-kültürel kalkınmasında olduğu kadar ekonomik kalkınmasından da sorumluyuz. Bunun bilinciyle şehirlerimizin mevcut kültürel, sosyal ve ekonomik potansiyellerini belirlememiz ve tüm insanlığı, insanlığın geleceğini ilgilendirdiğini düşündüğüm bu konuları ayrıntılarıyla işbirliği halinde çalışmamız gerektiği kanaatindeyim" diyen Başkan Yılmaz ayrıca tüm insanlığı ve insanlığın geleceğini ilgilendiren sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerelleştirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. "Evrensel bir çağrı olan bu hedefleri ilimiz sakinlerinin bir gerçeği haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
KÜLTÜREL POTANSIYEL
Başkan Yılmaz, etkin finans yönetimi, mevcut kaynakların etkin ve doğru kullanımı, yerelde yeni fon kaynaklarının geliştirilmesi, insan kaynağının yönetimi ve kapsayıcı bir anlayış ile yönetim konularında görüşlerini aktardı. "Şehirlerimizin mevcut potansiyelini uluslararası işbirlikleri ile besleyerek, geleceği tüm paydaşlarla birlikte tasarlamamız gerektiği inancındayım. Yerel liderler olarak şehrin sosyo-kültürel kalkınmasında olduğu kadar ekonomik kalkınmasından da sorumluyuz. Bunun bilinciyle şehirlerimizin mevcut kültürel, sosyal ve ekonomik potansiyellerini belirlememiz ve tüm insanlığı, insanlığın geleceğini ilgilendirdiğini düşündüğüm bu konuları ayrıntılarıyla işbirliği halinde çalışmamız gerektiği kanaatindeyim" diyen Başkan Yılmaz ayrıca tüm insanlığı ve insanlığın geleceğini ilgilendiren sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yerelleştirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını vurguladı. "Evrensel bir çağrı olan bu hedefleri ilimiz sakinlerinin bir gerçeği haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
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