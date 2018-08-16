Yüzde 100 rahatsız

Türkiye, kur üzerinden gelen ekonomik saldırıları boşa çıkardı. ABD mallarından alınan vergiyi yüzde 100 artırdı. Misillemeyi gören Amerikalılar'ın canı yandı. '
ABD Ticaret Odası'ndan eski Büyükelçi Ross Wilson'a, hatta CNN'e kadar birçok kişi ve kurum, Trump'a çağrı yaptı: Yaptırımlar Türkiye'den çok bizi vurur. Çabuk vazgeç!
KATAR'DAN 15 MİLYAR DOLAR
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'la Külliye'de çalışma yemeği yedi. Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını bildirdi.
ABD Ticaret Odası'ndan eski Büyükelçi Ross Wilson'a, hatta CNN'e kadar birçok kişi ve kurum, Trump'a çağrı yaptı: Yaptırımlar Türkiye'den çok bizi vurur. Çabuk vazgeç!
KATAR'DAN 15 MİLYAR DOLAR
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'la Külliye'de çalışma yemeği yedi. Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.