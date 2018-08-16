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Yüzde 100 rahatsız

Başkan Erdoğan,  ürünlerine yüzde 100 ek vergi getirdi. Misillemeden rahatsız olan ABD’liler, ’ı eleştirdi

Yüzde 100 rahatsız
, kur üzerinden gelen ekonomik saldırıları boşa çıkardı. mallarından alınan vergiyi yüzde 100 artırdı. gören Amerikalılar'ın canı yandı. '

ABD Ticaret Odası'ndan eski Büyükelçi 'a, hatta CNN'e kadar birçok kişi ve kurum, 'a çağrı yaptı: Yaptırımlar Türkiye'den çok bizi vurur. Çabuk vazgeç!




KATAR'DAN 15 MİLYAR DOLAR
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün 'ya geldi. Başkan Erdoğan'la 'de çalışma yemeği yedi. Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını bildirdi.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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