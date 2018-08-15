Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma yemeğinde liderlere Katar Maliye Bakanı Al Emadi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Katar Emiri "Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağız." dedi.



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