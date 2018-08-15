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Son dakika: 'dan 'ye yatırım desteği

Katardan Türkiyeye yatırım desteği

ile Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma yemeğinde liderlere Katar Maliye Bakanı Al Emadi ve Hazine ve Maliye Bakanı eşlik etti. Katar Emiri "'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağız." dedi.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 18:13
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