CNN Türk'ün haberine göre, Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu. Ancak heyette kimlerin yer alacağını henüz açıklanmadı.
Diplomatik kaynaklar, ABD'nin yaptırım kararı sonrasında krizin çözülmesi için diplomatik yolların açık tutulduğunu dün dile getirmişti. Türkiye'nin ABD ile ön mutabakat sağladığını belirten kaynaklar; detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içerisinde Washington'a gideceğini de ifade etmişti.
ABD ile ön mutabakat için Washington'a gidecek heyet belli oldu
Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimin ardından sağlanan ön mutabakat neticesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu.
CNN Türk'ün haberine göre, Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu. Ancak heyette kimlerin yer alacağını henüz açıklanmadı.
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