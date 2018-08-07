Yol Durumu
  1. Son dakika: Frankfurt Havaalanı polis tarafından boşaltıldı? Frankfurt Havaalanı neden boşaltıldı?

ile ön mutabakat için Washington'a gidecek heyet belli oldu

ile arasında yaşanan gerilimin ardından sağlanan ön mutabakat neticesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

ABDye gidecek heyet belli oldu

CNN Türk'ün haberine göre, Washington ile yapılan ön mutabakat çerçevesinde 'ye gidecek heyet belli oldu. Ancak heyette kimlerin yer alacağını henüz açıklanmadı.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin yaptırım kararı sonrasında krizin çözülmesi için diplomatik yolların açık tutulduğunu dün dile getirmişti. 'nin ABD ile ön mutabakat sağladığını belirten kaynaklar; detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içerisinde Washington'a gideceğini de ifade etmişti.

Etiketler: ,
  • 07 Ağustos 2018, Salı 14:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar