Amerika'ya gidecek Türk heyetinin başındaki Sedat Önal kimdir? Sedat Önal nerelidir?

ABD ile yaşanan krizin ardından dün akşam ön mutabakat çerçevesinde Türkiye'den ABD'ye heyet gideceği açıklandı. Son dakika açıklamasıyla birlikte Amerika'ya gidecek olan ilk isim açıklandı. Heyette Dışişleri Bakanlığı'ndan Sedat Önal başkanlığında bir heyetin yer alacağı öğrenildi. Bu gelişme sonrası Sedat Önal hakkındaki bilgiler gündem oldu.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Kayseri doğumlu olan Sedat Önal, Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni tamamladıktan sonra Mülkiye'de okudu.

55 yaşındaki Önal'ın son dönem kariyerinde Ortadoğu ağırlıklı yer alıyor. Merkezde Ortadoğu dairesinde çalışırken patlak veren Suriye kriziyle uğraşan Önal, 2012 senesinde Ürdün'e büyükelçi atandı ve 4 yıl burada görev yaptı. Önal, Ortadoğu konularındaki bilgi ve birikimini şimdi de müsteşar yardımcısı olarak kullanmaya devam etti. Tarihinin en önemli krizli dönemlerinden birinden geçen Ortadoğu coğrafyası 2016 yılında Dışişleri'nde Büyükelçi Sedat Önal'a emanet edilmişti. Önal Ürdün Büyükelçiliği görevini yürüttü. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevindeydi.