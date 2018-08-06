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Cimrilik boşanma sebebi sayılır mı?

Cimrilik boşanma sebebi sayılır mı?
Eşimle 12 senedir evliyiz. Evlendiğimiz günden beri tüm birikimi ile mülk aldı yatırım yaptı. Lüks sitelerde evimiz olmasına rağmen, sıradan bir evde kiracı olarak oturuyoruz. Artık bu duruma dayanamıyorum. Defalarca konuştum, hiçbir çözüm bulamadım. Sizce eşimin cimriliğini boşanma sebebi olarak ileri sürebilir miyim?
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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