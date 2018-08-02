Vatan yoluna 2 canımız feda olsun

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşive'ı gözleri önünde teröre kurban verdi. Ama başını eğmedi. Acıya yenilmedi. Ve kalleş sürüsüne mesaj gönderdi:Eşim, yetim ve zorluklarla büyümüş,10 gündür görüşememiştik,Bedirhan ayrılırken sarılıp ağladı! Hissetmiş! Bu beni gamlandırdı.Araçlarını izlerken bomba patladı! Yetişemedim! Ben, al bayrak için ölümle sözleşme imzalamış bir askerim. Ant olsun ki