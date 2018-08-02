Vatan yoluna 2 canımız feda olsun

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşi Nurcan (25) ve 11 aylık oğlu Bedirhan'ı gözleri önünde teröre kurban verdi. Ama başını eğmedi. Acıya yenilmedi. Ve kalleş sürüsüne mesaj gönderdi:
Eşim, yetim ve zorluklarla büyümüş, sevgi dolu bir kadındı. 10 gündür görüşememiştik, sürpriz yapmak için geldi. Bedirhan ayrılırken sarılıp ağladı! Hissetmiş! Bu beni gamlandırdı.
Araçlarını izlerken bomba patladı! Yetişemedim! Ben, al bayrak için ölümle sözleşme imzalamış bir askerim. Ant olsun ki 2 cana 200 can alacağım. Köklerini kazıyana dek durmayacağım.
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