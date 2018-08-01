İHA’lar gördü F-16’lar vurdu

Yurt dışından Türkiye'ye sızma arayışı içerisinde olan terör örgütü PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin 'uçan gözleri' olan İHA'lar vasıtasıyla tespit edilip etkisiz hale getiriliyor. Irak'tan Türkiye'ye sızmaya çalışan 15 terörist, milli İHA'ların radarına yakalandı. İHA'ların aldığı görüntü ve koordinatlar çerçevesinde düzenlenen operasyonla terör eylemi organize etmek için Türkiye'ye sızmaya kalkışan 15 terörist etkisiz hale getirildi.
ERKAM ÇOBAN
ERKAM ÇOBAN
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