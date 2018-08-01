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’lar gördü F-16’lar vurdu

İHA’lar gördü F-16’lar vurdu
Yurt dışından 'ye sızma arayışı içerisinde olan terör örgütü PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin 'uçan gözleri' olan 'lar vasıtasıyla tespit edilip etkisiz hale getiriliyor. Irak'tan Türkiye'ye sızmaya çalışan 15 terörist, milli İHA'ların radarına yakalandı. İHA'ların aldığı görüntü ve koordinatlar çerçevesinde düzenlenen operasyonla terör eylemi organize etmek için Türkiye'ye sızmaya kalkışan 15 terörist etkisiz hale getirildi.

ERKAM ÇOBAN
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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