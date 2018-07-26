Mah'pisi'hane

Dans bitti. Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 169'a yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, gözaltı ve tutuklama sürecinde grup üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerini engellemek için farklı bir yola başvurulması talimatını verdi. Bu kapsamda örgütte kedicik olarak bilinen tutukluların yerleri değiştirildi. Kadın şüphelilerden 10'u Gebze, 20'si Bandırma ve 15'nin de Bakırköy Cezaevleri'nde tutuklu bulunduğu belirtildi. Örgüt lideri Adnan Oktar'ın Edirne, Oktar Babuna'nın ise Tekirdağ Cezaevi'nde tutulduğu kaydedildi. Yine erkek şüphelilerden 61'inin Metris Cezaevi'nde oldukları öğrenildi.
ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTIYOR
Bu arada, şikayetçi sayısının giderek arttığı belirtildi. Soruşturma konusunun çok sayıda "cinsel istismar, alıkonulma, cinsel saldırı" iddialarını kapsadığı kaydedildi. Mağdurların korunması amacıyla harekete geçildi. Örgütün para trafiğiyle ilgili incelemelerin ise halen devam ettiği kaydedildi.
DOKTOR TEST!
Oktar grubundaki kilit isimlerden biri de doktor Cihat Gündoğdu'ydu. Firari olan Gündoğdu'nun örgütte yalan makinesini kullandığı kaydedildi. Bu makinenin özel bir bilgisayar, parmak ucuna takılı nabız ölçer ve yeni teknoloji ses analizi yapabilen mikrofondan oluştuğu belirlendi. Yine Cihat Gündoğdu'nun Oktar'a sunulacak kızların hepsinin Hepatit, AIDS ve diğer hastalıkları taşıyıp taşımadığını test ettiği kaydedildi.
İŞTE ÖLÜM OYUNCAKLARI
Operasyonda ele geçirilen malzemeler ve diğer suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Polis; 17'si ruhsatlı, 5'i ruhsatsız toplan 23 tüfek, 65'i ruhsatlı 5'i ruhsatsız 70 silah, 7 polis telsizi, kuru sıkı ve havalı tabancalar, 17 bin mermi, 298 şarjör ele geçirildiğini belirtti.
MEVLÜT YÜKSEL
ŞİKAYETÇİ SAYISI ARTIYOR
Bu arada, şikayetçi sayısının giderek arttığı belirtildi. Soruşturma konusunun çok sayıda "cinsel istismar, alıkonulma, cinsel saldırı" iddialarını kapsadığı kaydedildi. Mağdurların korunması amacıyla harekete geçildi. Örgütün para trafiğiyle ilgili incelemelerin ise halen devam ettiği kaydedildi.
DOKTOR TEST!
Oktar grubundaki kilit isimlerden biri de doktor Cihat Gündoğdu'ydu. Firari olan Gündoğdu'nun örgütte yalan makinesini kullandığı kaydedildi. Bu makinenin özel bir bilgisayar, parmak ucuna takılı nabız ölçer ve yeni teknoloji ses analizi yapabilen mikrofondan oluştuğu belirlendi. Yine Cihat Gündoğdu'nun Oktar'a sunulacak kızların hepsinin Hepatit, AIDS ve diğer hastalıkları taşıyıp taşımadığını test ettiği kaydedildi.
İŞTE ÖLÜM OYUNCAKLARI
Operasyonda ele geçirilen malzemeler ve diğer suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Polis; 17'si ruhsatlı, 5'i ruhsatsız toplan 23 tüfek, 65'i ruhsatlı 5'i ruhsatsız 70 silah, 7 polis telsizi, kuru sıkı ve havalı tabancalar, 17 bin mermi, 298 şarjör ele geçirildiğini belirtti.
MEVLÜT YÜKSEL
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