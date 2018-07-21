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Havalı kıraathane

Havalı kıraathane
Başkan Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran i öncesi seçim vaatleri arasında yer alan '' projesinin en ilginç örneği 'da hayata geçirildi. Hurdaya çıkan tipi yolcu uçağı, tarafından satın alındı. Uçak, montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra diğerlerinden farklı olarak Kastamonu Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermek üzere ziyarete açıldı.




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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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