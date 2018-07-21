Başkan Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimi öncesi seçim vaatleri arasında yer alan 'Millet Kıraathanesi' projesinin en ilginç örneği Kastamonu'da hayata geçirildi. Hurdaya çıkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Kastamonu Belediyesi tarafından satın alındı. Uçak, montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra diğerlerinden farklı olarak Kastamonu Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermek üzere ziyarete açıldı.
Havalı kıraathane
Etiketler: Kastamonu , Recep Tayyip Erdoğan , Millet Kıraathanesi , Kastamonu Belediyesi , Boeing 737 , seçim
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
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