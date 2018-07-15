Asuman harekatı

Diyarbakır'da yaklaşık 10 yıldır görev yapan Emniyet Müdürü Asuman Karacık, hendek ve barikat olaylarının ardından geçen yıl Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Yaklaşık 1,5 yıldır ilçede görev yapan Karacık, kısa sürede esnaf ve vatandaşların gönlünde yer edindi. Sık sık esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Karacık'ın Hatay'a tayininin çıkması esnaf ve vatandaşları üzdü.
Karacık'ın tayininin durdurulması için imza kampanyası başlatıldı. Bin 267 esnaf imza verirken, vatandaşlar "Emniyet Müdürümüzü çok seviyoruz. Görev süresi boyunca ilçemize çok büyük katkıları oldu. Tayin haberi bizi çok üzdü. Biz esnaf olarak, halk olarak burada kalmasını istiyoruz. Asuman Hanım giderse, biz kepenk kapatacağız. Minibüsler de bir saat boyunca kontak kapatacak. Kendisini ikinci Ali Gaffar Okkan olarak görüyoruz. Asuman Hanımın burada kalmasını istiyoruz" dedi.
Karacık'ın tayininin durdurulması için imza kampanyası başlatıldı. Bin 267 esnaf imza verirken, vatandaşlar "Emniyet Müdürümüzü çok seviyoruz. Görev süresi boyunca ilçemize çok büyük katkıları oldu. Tayin haberi bizi çok üzdü. Biz esnaf olarak, halk olarak burada kalmasını istiyoruz. Asuman Hanım giderse, biz kepenk kapatacağız. Minibüsler de bir saat boyunca kontak kapatacak. Kendisini ikinci Ali Gaffar Okkan olarak görüyoruz. Asuman Hanımın burada kalmasını istiyoruz" dedi.
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