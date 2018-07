Star TV, 1 Temmuz'da Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Vezir Parmağı filmini yayınlamıştı. Ancak, filmin yayınlanması Star TV için pahalıya patladı.



Vizyona girdiği dönemde "İslam dinine saldırı filmi" olarak büyük tepki toplayan film, Star TV tarafından yayınlandıktan sonra RTÜK'e de şikayet edildi. Şikayeti değerlendiren RTÜK'ün uzman raporunda filmle ilgili "Vizyona girdiği tarihte, sinema seyircileri tarafından İslam, namaz, kadın, erkek ve Osmanlı döneminde var olan değerlerin mizah sınırlarını zorlayan bir yaklaşımla ele alındığı eleştirilerine maruz kalmıştır. Döneme ait devlet kadrolarını temsil eden kişilere yönelik eleştirilerde, mizah sınırlarını zorlayan bir yaklaşımın sergilendiği dikkat çekmiştir" ifadesi kullanıldı.



İSLAMİ DEĞERLERİ HEDEF ALMIŞTI

Mahsun Kırmızıgül'ün filmi 'Vezir Parmağı'nın yayına girmemesi ve kaldırılması için kampanyalar düzenlenmiş, "İçeriğinde şalvarlı, cübbelileri, çarşaflı hanımları iğrenç gösteriyorlar. İnsanlara kötü tanıtıyorlar. Dine saldırıdır. Mahsun Kırmızıgül'ü kınıyoruz. Vezir Parmağı isimli filmin kalkmasını istiyoruz" denilerek RTÜK ve BİMER'e şikayet yağmıştı.



Medyada da Kırmızıgül'ün o filmi için "Bu ahlaksız filme izin vermeyin", "New York'ta Beş Minare" filmi ile teröristbaşı Fetullah Gülen'in propagandasını yapan, Mucize isimli filminde eşcinsel sapkınlığı doğal bir şeymiş gibi gösteren ve her fırsatta terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Mahsun Kırmızıgül, şimdi de Gezici ve STV'nin tetikçilerinden oluşan bir kadro ile Müslümanlara saldırıyor" tepkileri yükselmişti.



İSLAM'LA BAĞDAŞMAYAN SAHNELER

Mahsun Kırmızıgül'ün "Vezir Parmağı" filmi için onbinlerce imza toplanmış, sosyal medyada da film için "İslami kıyafetler içerisinde, şalvar, cübbe, çarsaf vs kıyafetlerle kura çekiliyor. Kim kime çıkarsa birbirleriyle bir geceliğine birlikte olunuyor. Lütfen bu filme dur diyelim. Bu film İslam'a saldırıdır. Neslimizin bozulmasına ilk adım merdivenidir. Bu soğuk savaşla 1 saatlik nikâh muta nikâhını normalleştirecekler, gençleri ve ailelerimizi perişan edecekler. Cumhurbaşkanlığı, RTÜK, BİMER'e hemen şikâyet edelim. Bu rezil filmi istemiyoruz" denilerek imza kampanyasına çağrı yapılmıştı. Vezir Parmağı filmininde başroldeki Mahsun Kırmızıgül'e Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talât Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen, Suna Selen ve Defne Yalnız'dan oluşan oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

MUCiZE DEĞiL FETÖ PROPAGANDASI

Filmlerinde FETÖ propagandası yapan Mahsun Kırmızıgül'ün, özellikle "Mucize" ile teröristbaşı Gülen'in hayatını anlattığı, örgüte filmde övgüler yağdırdığı, herkese 'mucize' dedirterek FETÖ'cü teröristlerin propagandasını yaptığı iddia edilmişti.



2016 yılında Hürriyet gazetesinde bile Akif Beki imzalı yazıda "2014'te 'Mucize' filmini izlediğimde neredeyse bir FETÖ yapımı diyecektim" denilerek şu ifadeleri kullanılmıştı:

"Bakara-makara olayına Bakara suresini ezberden okuyamayana kız dahi vermeyen köylülerle göndermelerden tutun da... En kalınından subliminal mesajlara, en irisinden alt metin döşemelere, en kahramanından idealist bir öğretmenin fedakârlıklarına kadar...

Ancak FETÖ filmlerinde görülebilecek unsurları, onlardan daha büyük bir ustalıkla filmine yedirmişti Mahsun."

Mahsun Kırmızıgül, Mucize filmi ile teröristbaşı Gülen'in hayatını anlatırken, açtığı okullarla gündeme gelen FETÖ'ye de filmde övgüler yağdırdı. Herkese 'mucize' dedirterek FETÖ'nün propagandasını yaptı.