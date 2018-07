Anneydiler, babaydılar, eştiler ve nihayetinde onlarda birer evlattılar. Ancak meslek aşkı ağır bastı o gece. Kimi Boğaziçi Köprüsü'nde, Saraçhane'de, Vatan Caddesi'nde, Atatürk Havalimanı'nda, Taksim'de; kimi de TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TRT'nin önündeydi. En sıcak noktalarda haber nöbetindeydiler. Haber kameramanları ve muhabirler; bir sonraki kurşunun hedefi olabilirlerdi. Ancak üzerlerinden geçen F-16 ve mermilere aldırış etmediler. 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyup, çektikleri görüntüler ve an be an aktardıkları bilgilerle tarihe önemli bir not düştüler.

Gazeteciler , 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi; ateş hattında habercilik mesleğinin en zor sınavını verdi. Sadece Türkiye değil, tüm dünya onların objektifinden izledi ihanet şebekesinin acımasızlığını. Elbette ki hem kendi, hem de çocuklarının geleceğini karartmak isteyen eli kanlı teröristlerin ihanetini görüntülemek ve anlatmak hiçbiri için kolay olmadı.

Gazeteci Ali Ekber Karaçam; o karanlık ve uzun gecede yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına Türkiye Haber Kameramanları Derneğiyle İşbirliği Yaparak Türkiye'de ilk kez, 107 haberciyi aynı belgeselde bir araya getirdi. Medya kuruluşlarında çalışan haber kameramanları, muhabirler ve Foto Muhabirleri ile; İstanbul, Ankara ve Marmaris'te darbe girişimi gecesi yaşanan dehşet anlarını 15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli için anlattılar.

15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli'nin yapım ve yönetmenliğini, ömrünü habercilik mesleğine adamış, bugüne kadar çok sayıda önemli belgesellerin altına imza atan ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Vatan Caddesi, Saraçhane İBB ve Boğaziçi Köprüsünde de haber nöbeti tutan Ali Ekber Karaçam üstleniyor.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Başkanı Aytekin Polatel'in desteği ile 15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli'nin çekim startı; 2016 yılının kasım ayında verildi.

3 ilde, İstanbul, Ankara ve Marmaris'te gerçekleştirilen belgesel çekimleri tam 480 gün sürdü.

15 Temmuz gecesi meydanlarda olan 107 Habercinin konuk edildiği belgesel için toplam 10.200 (on bin iki yüz) dakikalık kayıt alındı.

Tankların önünde yatanlar. Tekbirler getirip, Allah'u Ekber nidalarıyla canlarını hiç düşünmeden vatan uğruna siper edenler. G3 mermilerinin delip geçtiği vücutlar. Ve asla geri adım atmayan; kahraman, inançlı, onurlu ve gururlu bir halk. Tüm bunlar olurken haber kameramanları vizörden dehşetle izlediler olup bitenleri. Sadece kameralarına değil, hafızalarına da kaybettiler yaşanan vahşeti.

Yönetmen Ali Ekber Karaçam sordu, karanlık ve uzun gecenin canlı tanığı haberciler hafızalarında iz bırakan anları en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Alanlarında uzman 42 kişilik ekibin gerçekleştirdiği çekimler 90 gün sürerek 10.200 (on bin iki yüz) dakikalık kayıt alındı , 3 ay 10 metin yazarı tarafından titizlikle deşifre edilerek 94 sayfa metne dönüştürülüp 145 gün süren Kurgusu ile belgeselde 20 farklı orijinal müzik kullanıldı.

Yapımcı ve Yönetmen Ali Ekber Karaçam'ın koordinatörlüğünde, onlarca kişinin gece gündüz mesai harcayarak ortaya çıkardığı 90 dakikalık 15 TEMMUZ'UN OBJEKTİFLERİ Belgesi'nin hem toplumsal hafızaya, hem de gelecek nesillere ışık tutması amaçlanıyor.

Televizyon haberciliğinin Oscar'ı olarak bilinen ZOOM Ödüllerinde HABERCİLER ÖZEL Ödülü; Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından her yıl uluslar arası alanda düzenlenen, yurtiçi ve yurtdışından 114 görüntü ve haberin katıldığı, 23. ZOOM Uluslar Arası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, 20 kişilik usta gazetecilerden oluşan jüri tarafından Ali Ekber Karaçam, 15 TEMMUZ'UN OBJEKTİFLERİ BELGESELİ ile HABERCİLER ÖZEL Ödülü'ne layık görüldü.

15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli, Yapımcısı ve Yönetmeni Ali Ekber Karaçam tarafından; 15 Temmuz gecesi, o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde Oğluyla birlikte şahadete yürüyen Şehit Erol Olçok'a ithaf edilmiştir.

