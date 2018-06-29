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bitti!

Terörist başı ile fotoğrafının gerçek olduğunu itiraf eden , diğerlerinin ise ‘montaj’ olduğunu söyledi! Elinde silah olan fotoğrafları için “ çekiyorduk” dedi.

Film bitti!
'de terör örgütü 'ya operasyon yapıldı. 'nin seçim çalışmalarına katılan bir kadın gözaltına alındı. 'Hozan Cane' adını kullanan kadının vatandaşı şarkıcı (47) olduğu ortaya çıktı. İnaç, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. İnaç'ın sosyal medya hesaplarında ve cep telefonunda yapılan incelemede teröristbaşı ve teröristlerle Kandil'de çekilmiş fotoğrafları tespit edildi. Savcılıkta ifade veren İnaç, fotoğrafların yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığını söylediği 'Şengal 74' indeki görüntüler olduğunu söyledi.

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