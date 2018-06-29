Edirne'de terör örgütü PKK'ya operasyon yapıldı. HDP'nin seçim çalışmalarına katılan bir kadın gözaltına alındı. 'Hozan Cane' adını kullanan kadının Almanya vatandaşı şarkıcı Saide İnaç (47) olduğu ortaya çıktı. İnaç, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. İnaç'ın sosyal medya hesaplarında ve cep telefonunda yapılan incelemede teröristbaşı Murat Karayılan ve teröristlerle Kandil'de çekilmiş fotoğrafları tespit edildi. Savcılıkta ifade veren İnaç, fotoğrafların yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığını söylediği 'Şengal 74' filmindeki görüntüler olduğunu söyledi.
Film bitti!
Terörist başı Murat Karayılan ile fotoğrafının gerçek olduğunu itiraf eden Saide İnaç, diğerlerinin ise ‘montaj’ olduğunu söyledi! Elinde silah olan fotoğrafları için “Film çekiyorduk” dedi.
Etiketler: Murat Karayılan , Edirne , Saide İnaç , PKK , HDP , film , ALMANYA
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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