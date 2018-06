Güçlü adam

HUBER'DE

Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 'da yeni bir zafere imza atarak yeni sistemde Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı oldu. 16 yılda 13. kez rakiplerini sandıkta hüsrana uğratan Erdoğan'ın bu tarihi yürüyüşü Batı Medyası'nı bir kez daha rahatsız etti. İki gündür akıl almaz iddialarla Türkiye ve Erdoğan'ı karalamaya devam eden gazete ve televizyonlar dün de vazgeçmeden iftiralarını sürdürdü. AB D'nin en prestijli gazetelerinden New York Times NATO ve Batılı müttefiklerinden uzaklaşmaya devam ederse Erdoğan ve Türkiye'yi zor günler beklediğini yazdı. ABD'de yayın yapan NPR ise Erdoğan'ın ABD'yi yanına almadan ne terör sorununu ne de ekonomiyi düzeltemeyeceğini iddia etti. The Wire dergisi de Erdoğan'ı konu aldığı haberinde "Artık sınırsız gücü var. Türkiye için en zor zamanlar" yorumunu yaptı. ABD'nin FETÖ destekçisi ve yalan makinesi yazarı Michael Rubin de "Türkiye, Suudi Arabistan'ın geçmişte yaptığı gibi dünyaya İslami terörü yayacak" dedi. The National isimli yayın organı da " Seçim ler adil değildi. Kesinlikle şeffaf bir seçim yapılmadı. Oylar çalındı" yalanını ortaya attı.İngiliz merkezli Vox, "Dünya Türkiye hakkında endişeli" ifadelerini kullandı. Express gazetesi "Artık Türkiye'yi bir dost olarak kabul edemeyiz" yorumunu yaptı. Telegraph Herald ise "Daha otokratikleşen Türkiye, NATO'ya el sallıyor" dedi. The Guardian da "Türkiye'nin başkanı bizzat kendisini devlet haline getirdi. Bu çok endişe verici" sözlerine yer verdi. The Telegraph gazetesi, Türkiye haberinde "Özgürlüklere elveda" ifadesini kullandı. Almanya, İtalya, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda gibi her geçen gün ırkçı zihniyetin güçlendiği Avrupa ülkelerinde ise seçim haberleri, yalan beyanla seçimlere müdahil olmaya çalışırken gözaltına alınan Avrupalı gazeteciler üzerinden verildi. İsviçre, Almanya ve Avusturya gazeteleri ise "Türkiye AB'ye alınmamalı" mesajlarını sürdürdü.Batı medyası daha önceki seçim dönemlerinde de Erdoğan ve Türkiye hakkında büyük karalama kampanyası yapmıştı.Erdoğan ba şkanlığında Huber Köşkü'nde bir toplantı düzenlendi. 6 saat süren görüşmede, cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş süreci ele alındı. Toplantıya Başbakan Yıldırım ile bakanlar da katıldı.