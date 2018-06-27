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Eski vekillerden yüzde 22.4’e tepki

Eski vekillerden yüzde 22.4’e tepki
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Milletvekilleri , Gaye Usluer, Namık Havutça ve Eren Erdem de 'ye tepkili. Eski isimler, CHP'nin aldığı yüzde 22.4'lük orana tepki gösterdi.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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