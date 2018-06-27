CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve 26. Dönem Milletvekilleri Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Namık Havutça ve Eren Erdem de CHP'ye tepkili. Eski isimler, CHP'nin aldığı yüzde 22.4'lük orana tepki gösterdi.
Eski vekillerden yüzde 22.4’e tepki
Etiketler: Erdal Aksünger , Necati Yılmaz , CHP
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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