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’dan küstah tweet

Mahmut Tanal’dan küstah tweet
24 Haziran seçimlerinin sonuçlanmasının ardından sandıkta milletin tokadını yiyen CHP'li vekiller yine suçu millete attı. Her fırsatta milleti aşağılayıp yukarıdan bakan, hakaretler yağdırıp hor gören zihniyetin seçim süreci boyunca taktığı sempati maskesi çabuk düştü. İstanbul Milletvekili 'dan tepki çeken seçim yorumları geldi. Tanal, 'ye oy verenler için, "köprü kemiren, buzdolabı yalayan" ifadelerini kullandı.



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