Sandığın ‘en’lerı

Türkiye'de tarihi seçimini dün gerçekleştirdi. Türkiye'de 56.3 milyon seçmen, tarihte ilk kez Cumhurbaşkanını ve Meclis'i aynı anda seçti. Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler, birbirinden renkli görüntüler sergiledi. Sandığın en renkli kişilikleri, hafızalara böyle yerleşti:
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Trabzon'da 12 gün sonra 18 yaşını dolduracak olan Edanur Bayram, oyunu kullandı. Daha sonra zarfını sandığa attı. Ancak genç kızın adı seçmen listesinde bulunamadı. Görevliler, sayım sırasında sandıktan kurayla çekilecek bir zarfın açılmadan geçersiz sayılacağını açıkladı. Genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.
EN ÜZGÜN
Trabzon'da 12 gün sonra 18 yaşını dolduracak olan Edanur Bayram, oyunu kullandı. Daha sonra zarfını sandığa attı. Ancak genç kızın adı seçmen listesinde bulunamadı. Görevliler, sayım sırasında sandıktan kurayla çekilecek bir zarfın açılmadan geçersiz sayılacağını açıkladı. Genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.
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