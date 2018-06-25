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Sandığın ‘en’lerı

çifte i geride bıraktı. 56 milyon seçmen ve Meclis'i seçmek için sandığa giderek vatandaşlık görevini yaptı. Objektiflere renkli görüntüler takıldı. Akıllarda ise sandığın ‘en’leri kaldı

Sandığın ‘en’lerı
Türkiye'de tarihi ini dün gerçekleştirdi. 'de 56.3 milyon seçmen, tarihte ilk kez nı ve Meclis'i aynı anda seçti. Sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler, birbirinden renkli görüntüler sergiledi. Sandığın en renkli kişilikleri, hafızalara böyle yerleşti:




EN ÜZGÜN
Trabzon'da 12 gün sonra ını dolduracak olan Edanur Bayram, oyunu kullandı. Daha sonra zarfını sandığa attı. Ancak genç kızın adı seçmen listesinde bulunamadı. Görevliler, sayım sırasında sandıktan kurayla çekilecek bir zarfın açılmadan geçersiz sayılacağını açıkladı. Genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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