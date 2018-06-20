Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine bir yenisini daha ekledi. Van'da binlerce kişiye seslendi. Şunları söyledi: "Tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kaldırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık. Terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor. Onlar yakar, yıkar biz yaparız.
BAYRAĞIMIZ HAKURK'TA DALGALANIYOR
Mehmetçik, K. Irak'ta 40 kilometre derinliğe girdi. Yakın zamana kadar PKK'lı hainlerin cirit attığı Hakurk ve Bradost vadilerini tamamen temizledi.
TERÖRDEN KORKMAYACAĞIZ
Kardeşlerim Erciş'te kentsel dönüşüm ile 65 trilyon yatırım yaptık. 2002 yılına kadar Van'da sadece 36 km bölünmüş yol vardı. Biz buna 511 km bölünmüş yol ilave ettik. Van'a yatırımcı çekmemiz lazım. Girişimcilerin buraya gelmesi için bir şart var; huzur, huzur, huzur. Teröristlerden korkmayacağız. Gençler annelerinize babanıza sorun, 10-15 yıl önce bu Van nasıldı diye? Peki bunları hangi iktidar yaptı? Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asimilasyonu biz kaldırdık.
KAHROLSUN PKK....
Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor, o benim kardeşim. Böyle bir baskı varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur. Sonra kolluk güçleriyle devletimizi bulur. Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor." Bu arada Erdoğan'ın sözü sık sık "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla bölündü.
Kandil'e gidip etek öpenler köşeye sıkıştı. Terörle mücadelede vites yükselteceğiz. Kan emici vampirlerin sonu 24 Haziran'da gelecek. Topunuzu bitirmek için geliyoruz.
İMZA ERDOĞAN
Erdoğan, Van Havalimanı'nda PKK operasyonlarına kullanılan bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) imzaladı.
iNCE'YE HALiSDEMiR TEPKiSi
Erdoğan, Adana mitinginde Muharrem İnce'yi eleştirdi: İnce şehir hastanelerini kapatmaktan söz ediyor. Yalan haberler üzerinden şehir hastanelerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar, Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor. Bay Muharrem dershane çalıştırmış. Öğretmenlerin sigortalarını ödememiş. Bir dershaneyi yönetemeyen bu ülkeyi yönetebilir mi?
DEĞİŞTİRECEĞİZ LAMI CİMİ YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da sanayici ve işadamlarına hitap etti. "Yüksek faiz ile ülkemizi ayağa kaldıramayız" diyen Erdoğan, "Girişimci yüksek faizle neyin yatırımını yapacak? Japonya eksi faizle çalışıyor, ABD 2'ler bilemedin 3'te. Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor. Bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok" dedi.
BAYRAĞIMIZ HAKURK'TA DALGALANIYOR
Mehmetçik, K. Irak'ta 40 kilometre derinliğe girdi. Yakın zamana kadar PKK'lı hainlerin cirit attığı Hakurk ve Bradost vadilerini tamamen temizledi.
TERÖRDEN KORKMAYACAĞIZ
Kardeşlerim Erciş'te kentsel dönüşüm ile 65 trilyon yatırım yaptık. 2002 yılına kadar Van'da sadece 36 km bölünmüş yol vardı. Biz buna 511 km bölünmüş yol ilave ettik. Van'a yatırımcı çekmemiz lazım. Girişimcilerin buraya gelmesi için bir şart var; huzur, huzur, huzur. Teröristlerden korkmayacağız. Gençler annelerinize babanıza sorun, 10-15 yıl önce bu Van nasıldı diye? Peki bunları hangi iktidar yaptı? Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asimilasyonu biz kaldırdık.
KAHROLSUN PKK....
Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor, o benim kardeşim. Böyle bir baskı varsa böyle bir terbiyesizlik yapan karşısında önce beni bulur. Sonra kolluk güçleriyle devletimizi bulur. Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor." Bu arada Erdoğan'ın sözü sık sık "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla bölündü.
Kandil'e gidip etek öpenler köşeye sıkıştı. Terörle mücadelede vites yükselteceğiz. Kan emici vampirlerin sonu 24 Haziran'da gelecek. Topunuzu bitirmek için geliyoruz.
İMZA ERDOĞAN
Erdoğan, Van Havalimanı'nda PKK operasyonlarına kullanılan bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) imzaladı.
iNCE'YE HALiSDEMiR TEPKiSi
Erdoğan, Adana mitinginde Muharrem İnce'yi eleştirdi: İnce şehir hastanelerini kapatmaktan söz ediyor. Yalan haberler üzerinden şehir hastanelerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar, Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor. Bay Muharrem dershane çalıştırmış. Öğretmenlerin sigortalarını ödememiş. Bir dershaneyi yönetemeyen bu ülkeyi yönetebilir mi?
DEĞİŞTİRECEĞİZ LAMI CİMİ YOK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da sanayici ve işadamlarına hitap etti. "Yüksek faiz ile ülkemizi ayağa kaldıramayız" diyen Erdoğan, "Girişimci yüksek faizle neyin yatırımını yapacak? Japonya eksi faizle çalışıyor, ABD 2'ler bilemedin 3'te. Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor. Bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok" dedi.
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