YAPI Kayıt Belgesi ile yıkım kararları durduruluyor, cezalar iptal ediliyor. Belgeyi alan yapı sahipleri; elektrik, su, doğalgaz bağlatabiliyor. İmar Barışı'nın bir avantajı da komşularla yaşanan anlaşmazlıkları bir düzene sokması. İmar Barışı ile birden fazla bağımsız bölümü ve maliki barındıran apartman tarzı binalara nasıl Yapı Kayıt Belgesi alınacağı belirlendi. Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölümle ya da bölümlerle ilgiliyse o bağımsız bölümlerin maliklerinin paylarına düşen bedeli ödemesi gerekiyor.
Herkes kazandı
İmar Barışı cezaları silip, yıkımları durdururken; apartman sakinleri arasındaki sorunları da çözecek. Yapı Kayıt Belgesi’nden sonra aykırı malikler paylarına düşeni ödeyecek, problemler bitecek...
Etiketler: Yapı Kayıt Belgesi , imar barışı , İnşaat
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
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