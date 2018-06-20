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Herkes kazandı

cezaları silip, yıkımları durdururken; apartman sakinleri arasındaki sorunları da çözecek. ’nden sonra aykırı malikler paylarına düşeni ödeyecek, problemler bitecek...

Herkes kazandı
YAPI Kayıt Belgesi ile yıkım kararları durduruluyor, cezalar iptal ediliyor. Belgeyi alan yapı sahipleri; elektrik, su, doğalgaz bağlatabiliyor. 'nın bir avantajı da komşularla yaşanan anlaşmazlıkları bir düzene sokması. İmar Barışı ile birden fazla bağımsız bölümü ve maliki barındıran apartman tarzı binalara nasıl alınacağı belirlendi. Yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış aykırılıklarda, aykırılık hangi bağımsız bölümle ya da bölümlerle ilgiliyse o bağımsız bölümlerin maliklerinin paylarına düşen bedeli ödemesi gerekiyor.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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