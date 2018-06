Yeter artık

daha insan olmak çok mu zor! İstanbul 'un nemli havası biz insanları canından bezdirdiği gibi hayvanlara da hayatı zorlaştırıyor. Ancak fayton sahipleri at katliamına karşı çıkanları hedef alıyor. Tuzla Akfırat'ta bekletilen 10 kamyondaki 209 at, Büyükada 'ya götürülmek üzere dün öğle saatlerinde Maltepe iskelesine getirildi. Durumu protesto eden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği üyeleri de iskeleye geldi. Cep telefonuyla atların durumunu görüntülemek isteyen dernek üyelerine, kamyonlardan inen faytoncular tepki gösterdi. Sözlü tepki, saldırıya dönüştü. Tekme yumruklu saldırıyı polis, havaya ateş açarak engellemeye çalıştı. Darp edilen dernek üyeleri, faytonculardan şikayetçi oldu. Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, "209 at 10 kamyonla iskeleye getirildi. Şimdi gemiye bindirilip hepsi Adaya götürülecek. Burada itiraz eden arkadaşlarımıza saldırdılar" dedi. Sosyal medyada da büyük tepki vardı:BU kadar vicdansız olunmaz. 15-20 yıl yaşayan atları 1 yılda öldürüyorlar.FAYTON sahipleri kadar binenler de suçlu. Adaya gidenler faytona binmeyin kardeşim.ADADAKİ fayton sahipleri mafya gibi.