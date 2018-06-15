Tarihi göç!

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski bir taş eve taşındı. Ve Ayvalık'a yerleşti. Prof. Ortaylı, Ayvalık Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm araziyle, içinde bir köy evi bulunan 850 metrekare arsa satın aldı. Evi restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından yapımı biten taş evde önceki akşam köylülere iftar yemeği verdi.
Ortaylı'nın yakın arkadaşı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer de iftara katıldı. İstanbul'dan sıkılan Ortaylı, taş evde daha fazla zaman geçireceğini söyledi.
Ortaylı'nın yakın arkadaşı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer de iftara katıldı. İstanbul'dan sıkılan Ortaylı, taş evde daha fazla zaman geçireceğini söyledi.
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