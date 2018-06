Öksüz değilmiş!

Adil Öksüz ismiyle FETÖ 'nün 15 Temmuz 'daki kanlı darbe girişiminde karşılaştı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen Öksüz, darbenin kilit ismi olan Akıncı Üssü'nde yakalandı. Önce gözaltına alındı, ardından serbest kaldı. Sonra sırra kadem bastı. Son olarak Almanya'da olduğu açıklandı. Türkiye, Öksüz'ü her yerde ararken dün önemli bir gelişme yaşandı.Firari Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz 'ün ABD 'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı saptandı. Öksüz, evinin önünde Anadolu Ajansı ekibi tarafından kare kare fotoğraflandı. Eşi tarafından tedbir amaçlı olarak darbe girişiminden 1 ay önce ABD'ye gönderilen Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da oturduğudeğerinde bir evde kaldığı anlaşıldı., kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabayı kullanmaktaydı. Üç katlı evin önünde ise Yıldırım'ın da kullandığıvardı.yandan Sakarya'da FETÖ soruşturmasında hakkında dava açılan Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım , kızı Aynur Öksüz'ün darbeden 1 ay önce ABD'ye gittiğini anlatmıştı. Cevat Yıldırım, "Kızım, ABD'deki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Adil Öksüz ile eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın ByLock yazılımını kullandıkları saptanmıştı.

Ayrıca Aynur Öksüz'ün kardeşi, Ali Sami Yıldırım ile eniştesi gazeteciise FETÖ üyeliğinden suçlu bulunmuştu.ABD'NIN New Jersey eyaletinde yaşayan bazı FETÖ üyelerinin, sık sık bir kilisede buluştukları belirlendi. FETÖ'cülerin her akşam Trinity Episcopal Kilisesi'nde toplandıkları tespit edildi. FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinden Yüksel Aslandoğan'ın da aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının ellerindeki anahtarla kiliseyi kendilerinin açtıkları görüldü.FETÖ'cülerin kiliseye girerken nizami asker selamı vermesi dikkat çekti. Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın işyerinde ABD bayrağını öpen bir FETÖ'cünün de toplantılara katıldığı görüldü.firari Adil Öksüz'ünkayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'dı.Yıldırım'ın, New Jersey eyaletininManhattan manzaralısemtinde lüks oto satışı ve tamiriyapılan bir işleri bulunduğu anlaşıldı.Hudson Nehri'nin kenarındaki RiverRoad (caddesi) üzerinde bulunanEdgewater Motors isimli işyerininönünde, çeşitli markalarda çoksayıda lüks otomobilin yer aldığısaptandı. Firari Yıldırım'ın, otogalerisine astırdığı ABD bayrağınıönce kendisinin öptüğü, ardındanyanındaki çalışanına öptürdüğü,Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.

Bu arada lüks yaşamı ile dikkat çeken, FETÖ darbe girişimininiki kilit ismi Adil Öksüz vearasındaki ilişkide güçlübir rol oynadığı oynamıştı. AyrıcaAbdulhadi Yıldırım'ın KaynakHolding'e bağlı Garnet A.Ş. isimlişirkette bir dönem hisse sahibiolduğu anlaşılmıştı. Kemal Batmaz 'ınFETÖ üyesi Yıldırım'ın kullandığıhatla 2010 yılı sonrasında bin 100kez telefon görüşmesi çıkmıştı.ADİL Öksüz'ün kayınbiraderi New Jersey'de oto satışı ve tamiri yapan bir şirketi işletiyor.ABDULHADİ Yıldırım ve çalışanlar ABD bayrağını ellerinden düşürmüyor.