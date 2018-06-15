Öksüz değilmiş!

Türkiye Adil Öksüz ismiyle FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde karşılaştı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen Öksüz, darbenin kilit ismi olan Akıncı Üssü'nde yakalandı. Önce gözaltına alındı, ardından serbest kaldı. Sonra sırra kadem bastı. Son olarak Almanya'da olduğu açıklandı. Türkiye, Öksüz'ü her yerde ararken dün önemli bir gelişme yaşandı.
NEW JERSEY'NİN ZENGİN SEMTİ
Firari Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı saptandı. Öksüz, evinin önünde Anadolu Ajansı ekibi tarafından kare kare fotoğraflandı. Eşi tarafından tedbir amaçlı olarak darbe girişiminden 1 ay önce ABD'ye gönderilen Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da oturduğu 550 bin dolar değerinde bir evde kaldığı anlaşıldı. Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabayı kullanmaktaydı. Üç katlı evin önünde ise Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç vardı.
1 AY ÖNCE KAÇTILAR
Öte yandan Sakarya'da FETÖ soruşturmasında hakkında dava açılan Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı Aynur Öksüz'ün darbeden 1 ay önce ABD'ye gittiğini anlatmıştı. Cevat Yıldırım, "Kızım, ABD'deki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Adil Öksüz ile eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın ByLock yazılımını kullandıkları saptanmıştı.
Ayrıca Aynur Öksüz'ün kardeşi, Ali Sami Yıldırım ile eniştesi gazeteci Erdal Şen ise FETÖ üyeliğinden suçlu bulunmuştu.
PAPAZI BULDULAR
ABD'NIN New Jersey eyaletinde yaşayan bazı FETÖ üyelerinin, sık sık bir kilisede buluştukları belirlendi. FETÖ'cülerin her akşam Trinity Episcopal Kilisesi'nde toplandıkları tespit edildi. FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinden Yüksel Aslandoğan'ın da aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının ellerindeki anahtarla kiliseyi kendilerinin açtıkları görüldü.
FETÖ'cülerin kiliseye girerken nizami asker selamı vermesi dikkat çekti. Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın işyerinde ABD bayrağını öpen bir FETÖ'cünün de toplantılara katıldığı görüldü.
ABD BAYRAĞINI ÖPTÜ
ABD'DE ortaya çıkan bir diğer isim de firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'dı. Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtinde lüks oto satışı ve tamiri yapılan bir işleri bulunduğu anlaşıldı. Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road (caddesi) üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli işyerinin önünde, çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer aldığı saptandı. Firari Yıldırım'ın, oto galerisine astırdığı ABD bayrağını önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki çalışanına öptürdüğü, Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.
Bu arada lüks yaşamı ile dikkat çeken Yıldırım, FETÖ darbe girişiminin iki kilit ismi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz arasındaki ilişkide güçlü bir rol oynadığı oynamıştı. Ayrıca Abdulhadi Yıldırım'ın Kaynak Holding'e bağlı Garnet A.Ş. isimli şirkette bir dönem hisse sahibi olduğu anlaşılmıştı. Kemal Batmaz'ın FETÖ üyesi Yıldırım'ın kullandığı hatla 2010 yılı sonrasında bin 100 kez telefon görüşmesi çıkmıştı.
ADİL Öksüz'ün kayınbiraderi New Jersey'de oto satışı ve tamiri yapan bir şirketi işletiyor.
ABDULHADİ Yıldırım ve çalışanlar ABD bayrağını ellerinden düşürmüyor.
NEW JERSEY'NİN ZENGİN SEMTİ
Firari Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün ABD'de New Jersey eyaletinin lüks bölgelerinden Ridgefield semtinde yaşadığı saptandı. Öksüz, evinin önünde Anadolu Ajansı ekibi tarafından kare kare fotoğraflandı. Eşi tarafından tedbir amaçlı olarak darbe girişiminden 1 ay önce ABD'ye gönderilen Aynur Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da oturduğu 550 bin dolar değerinde bir evde kaldığı anlaşıldı. Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabayı kullanmaktaydı. Üç katlı evin önünde ise Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç vardı.
1 AY ÖNCE KAÇTILAR
Öte yandan Sakarya'da FETÖ soruşturmasında hakkında dava açılan Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı Aynur Öksüz'ün darbeden 1 ay önce ABD'ye gittiğini anlatmıştı. Cevat Yıldırım, "Kızım, ABD'deki oğlum Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Adil Öksüz ile eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın ByLock yazılımını kullandıkları saptanmıştı.
Ayrıca Aynur Öksüz'ün kardeşi, Ali Sami Yıldırım ile eniştesi gazeteci Erdal Şen ise FETÖ üyeliğinden suçlu bulunmuştu.
PAPAZI BULDULAR
ABD'NIN New Jersey eyaletinde yaşayan bazı FETÖ üyelerinin, sık sık bir kilisede buluştukları belirlendi. FETÖ'cülerin her akşam Trinity Episcopal Kilisesi'nde toplandıkları tespit edildi. FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinden Yüksel Aslandoğan'ın da aralarında bulunduğu FETÖ mensuplarının ellerindeki anahtarla kiliseyi kendilerinin açtıkları görüldü.
FETÖ'cülerin kiliseye girerken nizami asker selamı vermesi dikkat çekti. Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın işyerinde ABD bayrağını öpen bir FETÖ'cünün de toplantılara katıldığı görüldü.
ABD BAYRAĞINI ÖPTÜ
ABD'DE ortaya çıkan bir diğer isim de firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'dı. Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtinde lüks oto satışı ve tamiri yapılan bir işleri bulunduğu anlaşıldı. Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road (caddesi) üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli işyerinin önünde, çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer aldığı saptandı. Firari Yıldırım'ın, oto galerisine astırdığı ABD bayrağını önce kendisinin öptüğü, ardından yanındaki çalışanına öptürdüğü, Anadolu Ajansı kameralarına yansıdı.
Bu arada lüks yaşamı ile dikkat çeken Yıldırım, FETÖ darbe girişiminin iki kilit ismi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz arasındaki ilişkide güçlü bir rol oynadığı oynamıştı. Ayrıca Abdulhadi Yıldırım'ın Kaynak Holding'e bağlı Garnet A.Ş. isimli şirkette bir dönem hisse sahibi olduğu anlaşılmıştı. Kemal Batmaz'ın FETÖ üyesi Yıldırım'ın kullandığı hatla 2010 yılı sonrasında bin 100 kez telefon görüşmesi çıkmıştı.
ADİL Öksüz'ün kayınbiraderi New Jersey'de oto satışı ve tamiri yapan bir şirketi işletiyor.
ABDULHADİ Yıldırım ve çalışanlar ABD bayrağını ellerinden düşürmüyor.
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