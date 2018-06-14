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'ün kayınbiraderi ABD bayrağını öperken görüntülendi

darbe girişiminin kilit ismi 'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'deki işyerinde Amerikan bayrağını öperken görüntülendi.

Anadolu Ajansı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişimindeki kilit ismi firari 'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ı, ABD'nin eyaletinde görüntüledi.

Öksüz'ün kayınbiraderi Yıldırım'ın, New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde müşterilerle ilgilenirken ve çalışanlarıyla konuşurken çekilen görüntüleri AA objektiflerine yansıdı.

Hudson Nehri'nin kenarındaki River Road (caddesi) üzerinde bulunan Edgewater Motors isimli işyerinin önünde, çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer alması dikkat çekti.

Yıldırım'ın New Jersey'in lüks semtlerinden Ridgefield semtinde oturduğu yaklaşık 550 bin dolar değerindeki üç katlı evinin önünde de çeşitli markalarda 3-4 ayrı araç bulunuyor.

Adil Öksüz'ün eşi, Yıldırım'ın ise kardeşi olan Aynur Öztürk'te evin önünde AA tarafından görüntülenmiş ve kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullandığı kameralara yansımıştı.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 12:03
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