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'Habur'ası Kato

Terörden temizlenen , spora açıldı. Çocuklar ’nda pet şişe dolu çuvallarla, profesyonel sporcular ise botlarla rafting yaptı

Haburası Kato
Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmadı. Yapılan operasyonlar sonucu bölge halkı rahat bir nefes aldı. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı eteklerinde bulunan Habur Çayı'nda objektiflere sıcacık görüntüler yansıdı. Çocuklar, pet şişe dolu torbaları bot, terliklerini ise kürek olarak kullanarak 'nda rafting yapmaya başladı. Çocuklar, ilçede "Petting" Rafting Festivali düzenlenmesi için çağrı yaptı. Çocukların çağrısı üzerine Habur Çayı'nda "Petting" Rafting Festivali dün yapıldı. Çocuklar pet şişe dolu çuvallarla, Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ise botlarla rafting yapmanın mutluluğunu yaşadı.

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