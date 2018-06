Erdoğan Demirören hayatını kaybetti!

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Erdoğan Demirören'in sağlık durumuna ilişkin olarak Florance Nightingale Hastanesi'nden bir açıklama yapılmıştı. Genel Medikal Koordinatör Uzman Doktor Özgür Şamilgil imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bir süredir hastanemiz yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır. Durumu kritikliğini muhafaza etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.









'TÜRK SANAYİSİ İÇİN ACI BİR GÜN'

İşte iş dünyasının Erdoğan Demirören'in vefatı sonrasında iş dünyasının ünlü isimlerinin söyledikleri:



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ:

Erdoğan Bey özellikle iş dünyası için büyük bir kayıptır. Türk sanayisi ondan büyük katkılar gördü. Şu an ben de hastaneye geldim. Yıldırım Bey, Meltem Hanım, Tayfun Bey ve bütün aileye başsağlığı diliyorum.



Türk sanayisi için acı bir gün. Başsağlığı diliyorum. Erdoğan Amca ile zaman zaman Yıldırım Bey'le karşılaştığımızda, ben de sanayici bir ailenin çocuğuyum, hemen Türk sanayisi ile ilgili sohbetler ederdik. Enerjisi, bilgi ve tecrübesi çok yüksek olan bir insandı. Erdoğan Amca'yı babam söylerdi, Beşiktaş kulübünde de bir geçmişi vardı. Futbola çok gönül veren bir insandı. Türk sanayisi de futbol dünyası da çok önemli bir değerini kaybetti.



ADNAN POLAT:

Sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.

Biz kendisine 'Erdoğan abi' derdik, bütün aileyle uzun yıllar beraber olduk. Bize sevgi dolu yaklaşımda bulunan bir insandı. İşadamı olarak da gece gündüz çalışan bir insandı. Kendini iş hayatına, ailesine vakfetmişt. Benim hep güzel anılarım oldu Erdoğan abiyle.

4-5 gün evvel de Yıldırım Demirören'i aramıştım, hastanede olduğu söyledi. Benim çok sevdiğim bir insandı, aileye sabır diliyorum.



NİHAT ÖZDEMİR:

Türkiye'nin geleceğinin çok iyi olacağını, dört elle sarılmamız gerektiğini, Türkiye'nin büyük olacağını, hepimizin umutla bakmamız gerektiğini söylerdi.

Vatan ve Milliyet'in başındayken de ziyaret ettim, Karaköy'deki yerlerinde görüşmek nasip oldu, kulüpte görüşürdük. Allah mekanını cennet etsin. Medya işinin görev olduğunu kabul ederdi, medyanın Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu ve en iyi şekilde yapacaklarını ifade ederdi.



ABDULLAH KİĞILI:

Hepimizin saygı ve sevgi içinde olduğumuz büyüğümüzdü. Etrafımızdaki bütün insanlara tecrübesini anlatır, yol gösterirdi. Bundan da çoğu zaman yararlandığımızı biliyorum. Çok değerli bir iş adamını kaybetti Türkiye. Mekanı cennet olsun, ailesine baş sağlığı diliyorum. Değerli bir insandı, bir büyüğümüzdü. Hem spor hem de iş dünyası çok değerli bir insanı kaybetti. Çok üzgünüz. İnşallah evlatları bu büyük ismi devam ettirirler. Kendisi Beşiktaşlıydı. Hem futbolcu hem yöneticiydi. Bize her zaman abi, büyük, baba olarak yol göstericiydi. Bana inanılmaz derece yol gösteren bir duayen olarak kendisinden çok destek aldık. Çok değerli bir kişilikti. Vakti saati gelince maalesef, inşallah çok ıstırap çekmeden vefat etmiştir. Aileye tekrardan baş sağlığı diliyorum.



TUNCAY ÖZİLHAN:

Ailesine baş sağlığı diliyorum. Dostluğumuz olan bir insandı. Türkiye'mize katkı sağlamış, liderlik yapmış bir insandı. Gerçek bir yoldaştı. Çok üzgünüm. Türkiye'nin kalkınmasında destekler sağlamış, yeri doldurulması zor biriydi. Türkiye'de voleybolun gelişmesinde, Beşiktaş'a olan katkılarında sporda da liderlik yaptı. Ondan çok şey öğrendik.



KENAN YAVUZ - SOCAR TÜRKİYE ESKİ CEO'SU

Erdoğan Bey gerçekten Türk enerji sektörünün duayenlerinden ve başlatanlardan birisi. Enerji sektöründen sonra Türk medya dünyasına da adım attı. Ülke menfaatlerinin yanında duran önemli bir iş adamıydı. Türkiye'nin enerjide sıkıntı yaşadığı yıllarda, Başbakanlık'ta yakacak fuel oil bulunamayan yıllarda, 78-79'lu yıllarda Erdoğan Bey tüketime yönelik, vatandaşın ihtiyacına yönelik önemli çalışmalar yaptı. Daha sonra enerji sektöründe sürekli var oldu. Erdoğan Bey girdiği her işte farkındalık yaratan, bütün zamanını işine veren bir insandı.



BÜLENT ECZACIBAŞI:

İş dünyamızın öncü isimlerinden, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yarattığı güçlü kurumlarla, sanayimize katkılarıyla ve sanata olan tutkusuyla her zaman hatırlanacak olan Erdoğan Demirören'in başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.





İSTANBUL SANAYİ ODASI BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN:

Şahsen de tanıdığım, sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerdeki girişimleri ile Türk özel sektörünün öncülerinden ve önemli bir kuşağın temsilcisi; girişimcisi Erdoğan Demirören'in vefatından dolayı derin üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Başta Demirören Ailesi olmak üzere tüm Demirören Grubu'na başsağlığı diliyorum.



TÜSİAD BAŞKANI EROL BİLECİK:

Çok ama çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Birkaç saattir bütün iş dünyası bu haberle çalkalanıyor. Girişimci profilini en iyi temsil eden isimlerden birisiydi. İş dünyasının duayen sınıfa koyduğu bu isim için toprağı bol olsun diyorum. Rol modeli olarak bakıldığı zaman örnek alınan insanların başında geliyordu. Almış olduğu şirketleri çok hızlı bir şekilde yukarı seviyelere getirmesi. Hakikatten çok değerli çalışmaları olan bir insandı. Sosyal projelere dokunuşları ve hayırseverliğiyle bilinen bir insandı. Tekrardan Allah rahmet eylesin.



DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK:

​Öncelikle başta Demiröen ailesi olmak üzere, Türk iş dünyası, basın ve spor dünyasının başı sağ olsun. Kendisiyle belirli ortamlarda bir araya gelmiş biri olarak hayırsever kişiliğini de ifade etmek isterim. Tırnaklarıyla getirdiği bir grubu var. Kendi aile fertleri de başarı ile sürdürecektir diyorum. Kendisinin hayat hikayesine baktığımızda, bu yaşlardaki insanların o dönemdeki çabalarına baktığımızda son derece önemli olduğunu belirtmeliyim. Hızlı bir şekilde üretime geçmesi, kendisini geliştirerek devam etmesi örnek alınacak bir isim olduğunu söyleyebilirim.