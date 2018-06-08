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ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören 28 Ağustos 1938'yılında İnegöl'de doğdu. Türk sanayici ve iş adamı. Demirören, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (RUYİAD) Yüksek İstişare Konseyi üyesi olan Erdoğan Demirören Saint Benoit Lisesi orta bölümü mezunudur.

MESLEK HAYATI SİRKECİ'DE BAŞLADI

Erdoğan Demirören, Sirkeci'de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto Müessesi'nin kurucusu Babası Şükrü Demirören`in 1957 yılında vefatı sonucu, genç yaşta aile işlerini devraldı. Erdoğan Demirören'in halen Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye'nin en büyük grupları arasında bulunuyor. Ayrıca piston üretimi de yapan grup, Özel Ata Lisesi'nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.